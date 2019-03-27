Когда мамам Карелии выходить на пенсию?

В отделение пенсионного фонда по Карелии поступают вопросы от женщин с двумя детьми о том, при каких условиях они могут выйти на пенсию в 50 лет.

Специалисты объясняют, что изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу с 1 января 2019 года, не касаются статьи, определяющей условия выхода на пенсию для женщин с двумя и более детьми, отработавших «северный» стаж. Такие женщины могут, как и раньше, выходить на пенсию в 50 лет.

- Обязательным условием при этом является наличие страхового стажа не менее 20 лет, а также северного стажа не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Важно понимать, что этой статьей закона не предусмотрено смешение стажа. То есть женщина, отработавшая 10 лет в районе Крайнего Севера и 10 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, даже при наличии двоих детей не получает права на льготный выход на пенсию в 50 лет, а сможет стать пенсионером на общих основаниях для северян, - поясняют в Карельском ПФР.

Кроме того, важно знать, что отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет с октября 1992 года не включается в «северный» стаж. Если у женщины нет необходимого «северного» стажа, то право на пенсию в 50 лет ей дают пятеро детей. Напомним также, что изменениями в пенсионном законодательстве предусмотрен досрочный выход на пенсию для многодетных матерей с пятью детьми - в 50 лет, с четырьмя детьми - в 56 лет, с тремя детьми - в 57 лет (при наличии 15 лет страхового стажа).