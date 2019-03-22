Здесь будет город-порт!

Из школьных уроков истории мы знаем, что будущий порт был основан за Полярным кругом в непростое для страны время. Первые изыскатели пришли сюда для разведки местности еще в 1912-м, за два года до начала Первой мировой войны, но мало кто знает, с какими именно испытаниями пришлось столкнуться его отцам-основателям Валериану Ляхницкому и Георгию Наливайко.

Сначала был порт

Идет война, конец 1914-го. Порт в Архангельске не справляется с многочисленным объемом военных грузов, поступающих от союзников по Антанте в условиях блокады Черного и Балтийского морей. Тогда, чтобы ликвидировать эту проблему, принимается решение продолжать строительство железной дороги, а также создать дублирующий порт и тянуть эту дорогу к нему.

Дмитрий Жалнин - краевед, кандидат исторических наук выступил перед собравшимися.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

- Гидротехник и преподаватель Ленинградского института инженеров путей сообщения Валериан Ляхницкий в то время как раз работал в Архангельске. Его задачей было понять, как продлить навигацию. Он изучил участок при входе в Северную Двину и сделал вывод, что горло Белого моря перемерзает, из-за чего нужно выносить аванпорт гораздо севернее, на Мурман, - объясняет краевед Дмитрий Жалнин. - А в Кольском заливе уже ведутся работы - разгружаются материалы для строительства Мурманской железной дороги. До войны предполагалось, что здесь разместятся рыбацкие порты-убежища по норвежскому типу. И Ляхницкому предстояло, прибыв на Кольский полуостров, продолжить этот проект плюс найти место для проектирования порта.

Делал он это вместе со своими студентами. Одним из них был будущий выдающийся инженер Георгий Наливайко, который проходил у Ляхницкого преддипломную практику.

Некоторые экземпляры нового издания Юрий Ляхницкий и Владимир Наливайко подписали лично.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

- Мой дед сразу вошел в команду по изысканиям на Мурмане. Жили они в полевых условиях и вкладывали все свои знания и силы в разведку места для строительства торгового порта, - вспоминает Владимир Наливайко. - Его жена тоже была с ним. Так получилось, что он встретил ее в Архангельске и увез с собой в Заполярье в июне 1914 года на яхте с говорящим названием «Любовь». Она работала на маяке в Териберке, а он с Ляхницким проводил изыскания на побережье.

С почтением к памяти

Подробнее прочитать о событиях того времени можно в книге «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт», которую представили 19 марта в научной библиотеке. Ради встречи с северянами по приглашению АО «ММТП» в Мурманск даже приехали внуки Валериана Ляхницкого и Георгия Наливайко - Юрий Сергеевич и Владимир Александрович.

Книга будет направлена в библиотеки, школы и вузы Мурманска и Санкт-Петербурга.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

- На идею воплотить книгу в жизнь в качестве фотоальбома подтолкнули сами отчеты Валериана Евгеньевича. Дело в том, что они проиллюстрированы, и большинство этих снимков сделаны именно Ляхницким. Он был прекрасным фотографом, - рассказывает Дмитрий Жалнин, который выступал как автор текста и составитель нового издания.

Вместе с книгой будет памятник

Тираж 1100 экземпляров - каждый представляет собой целое произведение искусства: мелованная бумага, золоченые страницы. Но самое главное - это, конечно, содержание.

- Деда помню очень хорошо, у нас были добрые отношения. Он всегда был скромен и не одобрил бы такого повышенного внимания к своему имени. Однако я понимаю, что необходимо сохранить его труды для потомков и истории. Подъезжая к Мурманску, ты осознаешь - доказать, что именно около Семеновых островов нужно строить порт, для него оказалось непростой задачей со всех точек зрения, - делится своими эмоциями на встрече в библиотеке внук основателя Юрий Ляхницкий. - Я мысленно сравниваю панорамы, снятые дедом, с тем, что вижу здесь, и это поразительно! Например, мне рассказали, что ведется строительство терминала на другой стороне залива, а его Валериан Евгеньевич отобразил в своих чертежах еще более ста лет назад.

Глава Мурманска Тамара Прямикова и глава администрации города Андрей Сысоев также встретились с потомками основателей.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Помимо книг, увековечить память о выдающихся изыскателях могут и в бронзе. Перед презентацией альбома внуки и руководство Мурманского морского торгового порта посетили администрацию города. Ее глава Андрей Сысоев и мэр Мурманска Тамара Прямикова пообещали обсудить возможные варианты создания памятника в честь отцов-основателей. Местом, где его разместят, может стать сквер, который портовики не так давно благоустроили около морского вокзала. Напомним, что с подобной идеей в год столетия столицы Заполярья выступали и сами горожане.

- То, каких мощностей достиг наш торговый порт сейчас, в очередной раз подтверждает правильность выбора Валериана Ляхницкого и Георгия Наливайко. Они знали, что делали, и вложили в свой проект много труда. Нам же теперь важно сохранить историю, чтобы связь поколений не прерывалась и мурманчане знали, с чего все началось, - подчеркнул генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.