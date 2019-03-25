2019-03-25T11:40:20+03:00
Архангельск

Когда лед уйдет с северных рек Архангельской области?

Ледоход стоит ждать в следующем месяце
Ольга РОМАНОВА
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Голову ледохода будет постоянно сопровождать специальная оперативная группа.Голову ледохода будет постоянно сопровождать специальная оперативная группа.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ледоход на реках Архангельской области прогнозируется в конце апреля. Такая информация была озвучена на заседании оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка в Поморье.

По сведениям ФГБУ «Северное УГМС», уровень воды и толщина льда на реках Архангельской области соответствуют средним многолетним значениям. Вопреки распространенному мнению в пределах нормы находится и объем снегозапаса.

Как отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров, в целом обстановка на реках области является благоприятной. Картина может измениться в случае резкого устойчивого потепления. Хотя таких прогнозов на сегодняшний момент нет, сотрудники оперативных служб готовятся и к такому сценарию.

Сформированная в области группировка сил и средств включает в себя 863 человека и 154 единицы техники, в том числе суда на воздушной подушке, снегоходы, квадроциклы, аэросани.

Голову ледохода будет постоянно сопровождать специальная оперативная группа. Еще три группы разместят по территории области, в местах возможного осложнения обстановки. Для контроля за развитием ситуации специалисты будут использовать беспилотные летательные аппараты. Если потребуется, подключатся подрывники. Как и в прошлом году, для профилактики ледовых заторов и подтопления специалисты проведут ледокольные и ледорезные работы, обеспечат спуск льда в дельте Северной Двины.

Традиционно в период ледохода специалисты Архангельской области будут работать в тесном взаимодействии с коллегами из Вологодской области и НАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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