2019-03-29T15:23:36+03:00
Архангельск

Юные «водники» привезли домой золото и бронзу

Молодых хоккеистов поздравили с победой
Ольга РОМАНОВА
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Фото: министерство физической культуры и спорта Республики Коми.Фото: министерство физической культуры и спорта Республики Коми.
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В Сыктывкаре определились победители и призеры второго этапа всероссийских соревнований по хоккею с мячом «Северо-Западная детская хоккейная лига». В турнире приняли участие восемь команд в двух возрастных категориях. В младшей группе за победу боролись архангельские хоккеисты «Водник-2009», «Водник-2010», а также три команды из Сыктывкара и одна из Эжвинского района.

В упорной борьбе архангельские хоккеисты «Водник-2009», не уступив ни одной игры, стали победителями. Бронзу завоевали ребята из команды «Водник-2010», проиграв лишь своим старшим одноклубникам и сыктывкарской команде «СШОР№1-2009». На турнире также были определены лучшие игроки, в числе которых - юные архангелогородцы Егор Ковалев из «Водник-2009» и Тимофей Брусникин из «Водник-2010».

Как отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов, у взрослого «Водника», выступающего в Суперлиге, здесь, на Поморской земле, уже подрастает достойная смена.

– Мы гордимся успехами юных «водников» и благодарим команды и тренерский состав за мужество и упорство, проявленные на турнире в Сыктывкаре, – сказал Багрецов. – Добавлю, что в рамках реализации в Архангельской области программы спортивной подготовки для юных талантливых хоккеистов созданы хорошие условия и в организации тренировочного процесса, и с точки зрения материально-технической базы.

Вместе с тем руководитель спортивного ведомства региона подчеркнул: работа по дальнейшему улучшению этих условий будет продолжена.

– На это нацеливают нас и президент России Владимир Путин, и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Ключевые задачи - это увеличение числа жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выявление и поддержка на всех уровнях молодых одаренных спортсменов, – заключил Андрей Багрецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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