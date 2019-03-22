«Поморские истории о жизни на Севере» воплотятся в настольную игру

Более 100 детских рисунков были отобраны для новой настольной игры «Поморские истории о жизни на Севере», создаваемой в рамках проекта «Поморские мамы и папы». Суть игры - придумать и рассказать истории о повседневной жизни на севере с помощью картинок, ключевых слов и ситуаций.

Дети рисовали на разные темы, которые планируется раскрыть в игре: пейзажи и животный мир Севера, предметы северного быта, эмоции, людей. На рисунках участников можно увидеть разные сюжеты и портреты. Разработчики предложили нарисовать Белое море, козули, грибы, ягоды, тюленей, болото, комаров, пещеру, северные росписи, промыслы.

Всего на конкурс рисунков для игры было прислано около 1,5 тысяч работ со всех концов Архангельской области. Авторами стали дети в возрасте от 2 до 14 лет вместе с родителями. Все они получат сертификаты участников конкурса.

- А те, чьи работы были выбраны для игры, получат дипломы-благодарности и их имена будут записаны в описании игры в качестве соавторов, - сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Самые активные школы и детские сады, направившие наибольшее количество рисунков-победителей, получат подарочные экземпляры настольной игры. Призы отправят в Емецк, Каргополь, Северодвинск, Уйму, Новодвинск и в Архангельск.

Авторы-разработчики игры Валентина Морозова и Валентина Копытова считают проект очень перспективным и интересным для широкого круга лиц. Игра развивает воображение, сближает людей, вызывая воспоминания о знакомых ситуациях в наших краях.

- В игру можно играть семьей, в компании друзей, в дороге. Художник-оформитель Светлана Зинькова уверена, что игра прекрасно подходит для семейного отдыха, - уточняют в пресс-службе.

Кроме того, с помощью этой игры можно рассказать о поморском быте гостям из других регионов и стран.