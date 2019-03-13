На Виледи возводят Центр культурного развития

Почти месяц назад, 20 февраля, Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. О том, что значит для развития культурной сферы Поморья этот документ, рассказала министр культуры Архангельской области Вероника Яничек:

- Владимир Владимирович обозначил важные для благополучия и развития Поморья направления работы, связанные с реализацией прав и свобод граждан в сфере культуры и искусства. Среди них и поддержка местных культурных инициатив - проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия, и освобождение от налога на прибыль региональных и муниципальных музеев, театров, библиотек.

Предусмотрен беспрецедентный объем государственного инвестирования: 17 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию сельских клубов и Домов культуры в стране. На создание центров культурного развития малых городов будут дополнительно направлены 6 миллиардов рублей.

В пресс-службе властей Поморья, сообщили, что значительную господдержку получит и Архангельская область - это позволит существенно повысить качество жизни в небольших городах и деревнях.

Поддержка

В 2019 году на создание, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры и клубов в Поморье из федерального бюджета поступит более 30 миллионов рублей. Из них 10 миллионов 740 тысяч рублей пойдут на капитальный ремонт 6 зданий в Вельском, Верхнетоемском, Мезенском и Устьянском районах.

- Отмечу, что еще 1 миллион 193 тысячи рублей на эти цели поступит из областного бюджета. 20 миллионов из федерального бюджета в этом году будет направлено на строительство Центра культурного развития в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района, еще 20 миллионов поступит из областного бюджета, - подчеркнула Вероника Яничек.

Центр возводится на месте старого Дома культуры в Ильинске, где в прошлом году начались работы. Срок сдачи объекта запланирован на конец 2020 года. На первом этаже здесь разместится зрительный зал на 120 мест, кинотеатр, танцевальный зал, кафе. На втором этаже - административные кабинеты.

Условия

Это уже второй Центр культурного развития в нашем регионе. Первый открыли в Каргополе в прошлом году, он стал любимым местом отдыха и творчества для тысяч северян. Его площадь - 1 440 квадратных метров: есть просторный зрительный зал, вмещающий более 320 зрителей, установлены многоуровневые мягкие кресла. В здании имеется несколько репетиционных залов, есть душевые, современная система вентиляции. Для маломобильных групп населения в здании установлен лифт. В кинозале предусмотрены места, куда можно поставить инвалидную коляску.

- В Центре работает 14 клубных объединений: фольклорный ансамбль «Олонецкая губерния», вокальная группа «Хорошее настроение», танцевальный коллектив «Грация», мужской хор, народный театр и другие. В планах - создать изостудию, детский театр, молодежную рок-группу, - рассказала министр культуры региона.

Цифры

В селе Ильинско-Подомское (по данным на начало 2018 года) проживает 5 195 человек. Село является административным центром Вилегодского района, в котором проживает 9 727 человек. Местный Дом культуры до 2018 года располагался на улице Советской, 25. В нем постоянно действовало 18 культурно-досуговых формирований, среди которых театральные, хореографические, фольклорные и другие творческие объединения для детей, молодежи и взрослых, а также 3 народных коллектива.

За год в ДК проводилось порядка 350 культурно-массовых мероприятий, которые посещали свыше 15 тысяч человек. Ветхое здание ДК не отвечало такой востребованности, актуальным потребностям местных жителей в организации досуга и творческого развития.

В связи с этим в 2018 году в селе Ильинско-Подомское на месте разобранного старого ДК началось строительство Центра культурного развития. Творческие объединения расположены на временных местах, они продолжили работу в ожидании открытия в 2020 году своего нового дома, который будет удобным, вместительным, современным.