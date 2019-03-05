В Карелии открыли «горячие линии» по вопросам мер социальной поддержки

Министерство социальной защиты Республики Карелия информирует граждан, в частности получателей мер социальной поддержки, что сейчас в регионе осуществляется ввод в промышленную эксплуатацию нового программного комплекса. И в связи с переходом на новое программное обеспечение возможны изменения привычных сроков выплат и технические ошибки.

Для оперативного реагирования на возникающие вопросы у населения во всех государственных казенных учреждениях социальной защиты Республики Карелия – центрах социальной работы городов и районов организована работы «горячих линий».

Телефоны «горячих линий» центров социальной работы:

• Беломорский район: (81437) 5-20-61

• Калевальский район: (81454) 4-12-13

• Кемский район: (81458) 7-28-64; 7-18-57

• Кондопожский район: (81451) 7-60-98; 8-902- 772-68-95

• Костомукша: (81459) 5-15-32; 8-911-663-23-42

• Лахденпохский район: (81450) 2-21-32

• Лоухский район: (81439) 5-13-35

• Медвежьегорский район: (81434) 5-14-48

• Муезерский район: (81455) 3-38-48; 3-32-84

• Олонецкий район: (81436) 4-10-57, 8-906-208-55-88

• Петрозаводск: (8142) 78-38-24, 77-46-43, 76- 15-08

• Питкярантский район: (81433) 4-49-95

• Прионежский район: (8142) 67-05-49, 67-05- 47, 67-05-81

• Пряжинский район: (81456) 3-18-12

• Пудожский район: (81452) 5-39-08

• Сегежский район: 8-964- 317-86-59

• Сортавальский район: (81430) 4-82-20

• Суоярвский район: (81457) 5-10-21, 5-10-84

Кроме того, вопросы можно направлять в адрес минсоцзащиты через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте министерства.