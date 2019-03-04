Приятная новость для любителей путешествовать по жарким уголкам нашей страны! С 1 марта открылась продажа авиабилетов в Крым: на рейсы в летний период 2019 года по маршруту «Петрозаводск - Симферополь». Период выполнения авиарейсов – с мая по сентябрь текущего года.

Полеты будет выполнять ООО «Авиапредприятие «Северсталь» с частотой рейсов – 2 раза в неделю (понедельник, четверг). Перевозчик сообщает, что продолжительность полета на современных комфортабельных самолетах Sukhoi SuperJet 100 составит 3 часа 10 минут.

В 2019 году маршрут «Петрозаводск - Симферополь» включен в перечень маршрутов, субсидируемых Росавиацией из федерального бюджета, с софинансированием 50% расходов за счет средств регионального бюджета.

- Субсидирование в 2019 году позволило установить более доступную стоимость билета - 5 640 рублей в одном направлении на одно место в салоне экономического класса, - сообщает Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия. - Приобрести авиабилет можно на официальном сайте авиакомпании.