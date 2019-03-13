В Карелии открылось отделение спортивного туризма

С января этого года на базе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва впервые открылось отделение спортивного туризма. Сейчас в нем работают 5 специалистов по спортивному туризму. Занятия уже начались у юных и взрослых спортсменов, имеющих опыт участия в спортивных походах и туристских соревнованиях. Заканчивается также набор в группы начальной подготовки детей в возрасте 10-11 лет. Всего планируется набрать 52 воспитанника.

Как рассказала заведующая отделением Галина Паршукова, в настоящий момент разрабатывается и согласовывается программа спортивной подготовки по виду «Спортивный туризм: туристские маршруты и дистанции» в соответствии с федеральным стандартом, утвержденным в России в 2018 году.

Программа предполагает подготовку спортсменов к соревнованиям на пешеходных, лыжных, водных дистанциях, а также для участия в спортивных походах по ряду дисциплин. Соревнования будут проходить как в природных условиях - на местности, так и в спортивных залах. Походы будут организованы по Карелии и на территории других регионов России.

– Участвуя в соревнованиях и походах, спортсмены отрабатывают навыки командного взаимодействия, учатся прикладывать усилия и принимать решения, приобретают умения быстро реагировать, использовать и развивать свои волевые качества, получают новые знания. В целом занятия спортивным туризмом помогают сделать здоровый образ жизни приоритетным, активно познавать окружающий мир и не опускать руки в любых жизненных ситуациях, – рассказала Галина Паршукова.

Впереди у отделения большие планы: оборудование туристской спортивной трассы, участие в походах и соревнованиях разного уровня, создание тренировочного полигона на базе спортивного зала в Петрозаводске. Сейчас идет закупка необходимого снаряжения, подбираются помещения под склад для его хранения и сушки, апробируется программа, верстаются календарные планы и сметы.