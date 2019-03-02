Медвытрезвитель в Петрозаводске начнет работать в марте

В марте на базе Республиканского наркологического диспансера открывается отделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков. Специализированное отделение до 10 коек оборудовано в стационаре на улице 8 Марта.

Руководитель министерства побывал в наркодиспансере и оценил готовность учреждения к приему людей в состоянии опьянения.

– Отделение рассчитано на граждан, не нуждающихся в медицинской помощи, и будет принимать людей, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Для нас важна жизнь каждого человека, и цель организации нового подразделения в наркологическом диспансере − не только помощь в вытрезвлении, но и обеспечение безопасности для пьяных людей, которые могут стать объектом преступления, попасть в различные неприятные ситуации, – отметил Михаил Охлопков.

Пока это единственный медвытрезвитель в Карелии.