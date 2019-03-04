2019-03-11T12:46:25+03:00
Архангельск

В Архангельской области подвели итоги отбора общественных территорий для благоустройства

Муниципалитетам до середины апреля необходимо пройти государственную экспертизу проектов
Ольга РОМАНОВА
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По итогам голосования выбрано 8 общественных территорий. Фото: информационный портал города Архангельска.По итогам голосования выбрано 8 общественных территорий. Фото: информационный портал города Архангельска.
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Обязательным условием реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» является проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в городах с населением свыше 20 тысяч человек. В этом году в 8 муниципальных образованиях региона для проведения такого голосования было отобрано 42 общественные территории.

- Муниципальные общественные комиссии 1 марта подвели итоги. Целевые показатели, которые были предусмотрены федеральным проектом, у нас выполнены. В голосовании приняло участие более 135 тысяч человек, - рассказала заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева.

По итогам голосования было выбрано 8 общественных территорий. В Архангельске победителем стал сквер на пересечении улицы Русанова и проспекта Ленинградского.

Жители Котласа отдали большинство голосов за благоустройство сквера «Советов». В Коряжме также приведут в порядок сквер, расположенный на проспекте Ломоносова. Города Новодвинск и Мирный выбрали для благоустройства в 2019 году городские парки. В Вельске облагородят улицу Набережную, а жители Северодвинска отдали предпочтение территории возле озера Первостроителей. В Няндоме благоустроят территорию у центральной районной больницы.

– До конца марта жители этих городов смогут выдвинуть свои инициативы по благоустройству парков и скверов, которые будут благоустроены. После этого с учетом всех предложений будут внесены изменения в муниципальные программы, – отметила Тамара Лемешева.

Кроме того, муниципалитетам до середины апреля необходимо будет пройти государственную экспертизу проектов, после чего они смогут начать конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Муниципальные контракты по выбранным территориям должны быть заключены до 1 июля 2019 года.

Города региона, участвующие в рейтинговом голосовании, обязаны благоустроить свои территории до 1 октября 2019 года. Для остальных населенных пунктов срок завершения работ - 1 сентября.

Напомним, что общий объем средств из всех источников, которые пойдут на благоустройство городских и сельских территорий в 2019 году, составляет более 390 миллионов рублей. Из них 362,7 миллиона рублей будут направлены из федерального бюджета, что превышает объем финансирования прошлого года на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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