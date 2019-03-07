Тхэквондисты Поморья стали первыми в общекомандном зачете чемпионата Северо-Запада

Сборная команда Архангельской области по тхэквондо завоевала 132 награды на первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа России, которые состоялись в Выборге. Зональные соревнования собрали около 300 сильнейших спортсменов из Архангельской, Ленинградской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга, Вологды и НАО.

Яркую и зрелищную борьбу на татами зональных соревнований показали тхэквондисты Архангельской области. В активе наших спортсменов 79 золотых, 35 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Абсолютными чемпионами в своих весовых и возрастных категориях стали Даниил Малофеев, Дмитрий Дементьев, Артемий Аскеев, Екатерина Щеголева, Владимир Хегай, Александра Копырина, Ольга Козырева. По результатам турнира тхэквондисты Поморья завоевали первое место в общекомандном зачете.

В настоящее время победители и серебряные призёры зональных соревнований готовятся представить Архангельскую область на первенстве и чемпионате России, которые пройдут в конце апреля в Казани.