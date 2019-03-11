Душевный помощник для тех, кто оступился

Наблюдая за работой психологов в исправительном учреждении, невольно проникаешься симпатией и уважением к этим искренним женщинам, и задаешься вопросом: «Как же им удается найти индивидуальный подход к каждому из людей, с кем приходится общаться по работе?».

Работе ответственной, не по-женски сложной и в тоже время творческой, отнимающей массу сил, времени и эмоций. Ведь психолог это, прежде всего, «душевный помощник» человека, который нуждается в поддержке.

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области руководит психологической службой Ирина Ядрихинская. Ведущий психолог колонии, начавшая свою карьеру в уголовно-исполнительной системе в 2001 году.

Трудности не напугали

После окончания Поморского государственного университета имени Ломоносова и получив специальность педагога-психолога, она быстро нашла работу. Но так распорядилась судьба, что через какое-то время пришлось стать психологом в погонах. Сначала была работа в котласской колонии, затем - в 2010 году продолжила уже в ИК-5, что под Коряжмой. С 2011 года Ирина Ядрихинская здесь и возглавляет психологическую лабораторию.

- Я знала куда иду работать и с кем мне придется общаться, - рассказывает Ирина Геннадьевна. - Меня не пугали ни трудности, ни особенности здешнего контингента.

В исправительном учреждении к психологу попадает каждый человек, независимо от благосостояния, социального статуса и желания. Коллектив исключительно женский, несмотря на то, что приходится работать с преступниками. Все сотрудницы - дипломированные специалисты и общаясь с ними, понимаешь, что психологи всегда «горят» интересными идеями, находят новые формы общения с людьми, наполняют свежим содержанием свою работу.

Работают психологи с личным составом, и с осужденными, в их сопровождении почти 1000 человек, из них офицеров 62 человека. Огромный поток различных людей, кто попал за решётку впервые (ИК№ 5 - это учреждение строгого режима для лиц, отбывающих наказание впервые), и их судеб. Всех нужно встретить, найти индивидуальный подход, помочь адаптироваться. Психологи в учреждении проводят огромную работу в колонии и трудно переоценить их роль в условиях изоляции. И это не только лекции, анкетирование, разработка методических рекомендаций, но и индивидуальные встречи с осужденными. И стоит заметить, что такой график работы - ежедневный.

Игра решает проблемы

В исправительных учреждениях спецконтингент не простой, к тому же много «отсиживают» сроки за тяжкие преступления. Есть молодые, есть люди преклонного возраста. И многим из них, ввиду однотипных условий содержания, требуется психологическая помощь.

- С осужденными мы работаем по четырем направлениям: это диагностика, психокоррекция, консультирование и просвещение, - отмечает Ирина Геннадьевна. - Работа начинается еще в карантине, когда их помещают вначале при прибытии в ИК, и продолжается в течение всего срока вплоть до момента освобождения.

На вопрос «сложно ли работать женщине в таком коллективе» Ирина Геннадьевна отвечает, что особых сложностей не бывает и возможно, что где-то это даже помогает. Порой осужденные советуются с ней как с женщиной, а потом уже как с психологом. И добавляет, что сложно работать с теми, кто осознанно выбирает криминальную направленность и злостно нарушает режим содержания, но к ним тоже можно найти подход и слова поддержки.

И в психокоррекционной работе с «особой категорией» психологи стараются внедрять разные формы в свою деятельность, включая арт-терапию и даже игры. Она проводится в группах по 5-6 человек. Это очень эффективная форма, потому что в микросоциуме человек раскрывается, а игра – как набор определенных правил - позволяет людям как бы посмотреть на себя со стороны, тем самым увидеть свои комплексы и недостатки. А это, один из путей к решению некоторых психологических проблем.

И для сотрудников…

Работа психологов распространяется и на общение с сотрудниками колонии. Очень важно, чтобы все они без исключения умели грамотно организовывать так называемую психотерапевтическую среду, в которой должны находиться осужденные для их дальнейшей успешной ресоциализации.

- С сотрудниками наша работа носит комплексный характер. Она позволяет помочь личному составу адаптироваться к сложным условиям несения службы, максимально раскрыть профессиональные качества людей, укрепить их стрессоустойчивость. Мотивирует сотрудников колонии на честный, ответственный труд. Для этого мы используем множество форм работы. Даже привлекаем членов семей сотрудников.

С такой энергией и творческим потенциалом женщины психологической лаборатории смогут много, а люди, нуждающиеся в теплой человеческой поддержке, найдут своих «душевных помощников».