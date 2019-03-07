Масленица в Мурманской области - 2019: программа мероприятий, прикрытие дорог

Наконец-то наступила долгожданная неделя, когда блины можно есть несколько раз в день и без стеснения! Напомним, в 2019 году Масленица проходит с 4 по 10 марта, и традиционно жители Мурманской области соберутся вместе, чтобы отпраздновать и проводить зиму.

Отметим с размахом

Основные мероприятия в Мурманске запланированы на 9 марта. И для народных гуляний выбрано сразу три площадки:

– район дома №101 на Кольском проспекте;

– детский городок «Сказка»;

– площадь перед ДК «Судоремонтник» в Росляково.

Начало мероприятий запланировано на 14.00. В программе – выступления творческих коллективов, игры и народные забавы и, конечно же, не обойдется без конкурсов и вкусных блинов.

Встретиться с «Комсомольской правдой» - Мурманск» вы сможете в «Сказке»!

В воскресенье, 10 марта, народные гулянья продолжатся уже в центре города. Начиная с полудня праздник развернется на площади Пять Углов:

– 12.00 – традиционная торговля с масленичными угощениями;

– 13.30 – начало работы игровых площадок: «Масленичные традиции», «Уличный театр», «Русский керлинг», «Лазертаг» и «БрумБолл».

– Запланировано также проведение спортивного праздника «Родной двор - родной город», после программу широкой Масленицы продолжит театрализованный концерт с участием лучших творческих коллективов Мурманска, – сообщили «КП» в администрации города.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке, что расположилась на Буркова 30, тоже запланировали развлекательную программу. 10 марта в 13.00 там начнется «Масленичное раздолье». Гости библиотеки смогут посетить масленичную ярмарку и принять участие в русском чаепитии и мастер-классах.

В 14.00 в отделе искусства и творчества на первом этаже состоится праздник для воспитанников Центра развития семейных форм устройства детей: сотрудники подготовили красочную презентацию, посвященную истории и традициям Масленицы, тематические игры и мастер-класс по изготовлению сувенира.

Отметят Масленицу не только в заполярной столице. В Заозерске в 13.00 всех приглашают на фольклорный праздник «Гуляй, Масленица!», который пройдет на главной городской площади. В это же время на Хлебной площади в Видяево начнутся «Проводы русской зимы!», а часом позже, в 14.00, в Оленегорске представят свое театрализованное представление на центральной площади.

Водитель, внимание

В Мурманске для празднества на Пяти Углах ограничат движение транспорта. Так, будет запрещено движение и парковка автомобилей:

– по улице Ленинградской, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов 10 марта;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 20 часов 10 марта.