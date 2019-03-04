Форум «Город - это мы»: Вместе в активное будущее

Центр культуры Мончегорска в прошедшие выходные снова стал площадкой для горячих дискуссий - 2 марта здесь состоялся пятый форум социальных технологий «Город - это мы».

Новые возможности города

– Мы продолжаем в этом году тему общественных пространств, ведь самый главный ресурс компании - это люди, а благоустройство городов - это конкурентное преимущество работодателя. Нам не все равно, где живут наши сотрудники, – объясняет «КП» начальник управления благотворительных программ департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Игорь Сухотин на церемонии награждения «Норникеля».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Перед церемонией открытия состоялось награждение победителей конкурса социальных проектов, организованного компанией по программе «Мир новых возможностей». Лучшие инициативы достойные поддержки выбирали независимые эксперты. Общий фонд грантов составил 125 миллионов рублей.

На соискание грантов в этот раз претендовали более 400 проектов, и свыше 120 из них были выдвинуты от Мурманской области.

Максим Иванов: «Компания работает с городом на общий результат - благополучие жителей Мончегорска».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

По мнению заместителя генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам «Кольской ГМК» Максима Иванова, за пять лет, которые прошли с момента первого форума, в городах присутствия «Норникеля» многое изменилось за счет реализованных проектов, а главный результат форума - оживление гражданского общества.

Местные жители поняли, как могут получить финансовую поддержку на воплощение своих идей, и теперь в городах можно видеть их реальное воплощение. Так, на втором этаже бывшей школы в Никеле обосновалась новая, только уже лингвистическая школа, где обучают английским и норвежским языкам. Проект Центра «Вторая школа» был разработан вместе с экспертами «Business&Business» и так понравился экспертам, что получил от «Норникеля» беспроцентный займ на 3,5 миллиона рублей. Деньги в основном пошли на ремонт помещений.

Форум проходил в двух моногородах - Мончегорске и Никеле.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Мы не собираемся на этом останавливаться. Многие говорят, что у Никеля нет будущего, но я как коренная никельчанка с этим не согласна. Наш центр вселяет надежду, что оно у поселка есть, – рассказывает директор Центра «Вторая школа» Екатерина Тонкопий. – Мы побеждаем в конкурсе грантов третий раз, и новый проект стартует уже 15 марта – будем развивать туризм через Центр помощи гостям города. На сегодняшний день у нас не переведены названия улиц, и норвежцы, например, не могут банально найти нужный магазин. А мы живем на самой границе!

Центр помощи гостям города должен решить не только эту проблему. Планируется создать путеводители, специальную интерактивную карту и открыть импровизированный визит-центр, куда смогут обращаться иностранцы. Кроме того, в этом году заканчивается проект языкового клуба, в рамках которого обучались волонтеры. Они готовы помогать центру на безвозмездной основе в качестве гидов.

Екатерина Тонкопий уверена - каждый может проводить свободное время с пользой.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Активисты в провинции

«Вторая школа» - пример уникального общественного пространства, который можно воплотить и в других городах региона. Как это сделать правильно и превратить в бренд, мы спросили у руководителя команды «CityBranding» Василия Дубейковского:

– Бренд города не сводится к выбору символа, например, символ города Мончегорска - скульптура «Лось» - стать брендом не может. Через него сложно донести мысль, сложно коммуницировать. Бренд должен отвечать на вопросы о роли города, быть абстрактным. Я житель Урюпинска, лидер проектов по брендингу: сейчас мой город считается столицей российской провинции, вам нужно найти что-то свое.

По мнению Василия, важно понимать - жителям провинции легче стать активистом и внести свой вклад в развитие города.

В Мончегорске активные горожане хотели восстановить причал на озере Лумболка, организовав там прокат лодок. Большинство присутствующих узнали об инициативе земляков от Василия Дубейковского.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Когда я уехал из Москвы, она этого не заметила, но если моя семья покинет Урюпинск, то это не останется без внимания, – подчеркивает эксперт. – Ваш же город отличается от остальных тем, что у вас помимо муниципального бюджета есть множество программ поддержки. Те же гранты.

Не только пространством едины

За день до основных событий форума в Мончегорске открыли выставку картин «Реки текут на Север». Местные художники, объединившись с коллегами из Никеля, постарались показать - богатство Заполярья - природа и люди, а не только ресурсы.

Картины местных художников присутствуют и в визуальном оформлении форума, например, на банерах.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Всего на выставке представлено 32 картины, которые отобрали из 100 работ. Около них на стендах разметили необычные экспонаты - искусственные северные растения, созданные по мотивам сказки «Красавица и Чудовище». При открытии колбы гости чувствовали аромат, создавая таким образом весеннее настроение.

Завершился форум «Город - это мы» спектаклем «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтерах «Норникеля». Актеры постановки, основанной на реальных событиях, сами добровольцы. Кто-то посвящает свое свободное время экологическим проектам, кто-то сейчас помогает на Универсиаде в Красноярске, а кто-то одевает костюм клоуна и идет в больницу радовать маленьких пациентов.

Важно, чтобы эту идею общественного пространства разделяли сами горожане.

– Они играют лучше, чем любые профессиональные актеры. Искренне делятся своим светом и добром, мне повезло с ними играть, даже заразили волонтерством. Хотя я посмотрел на свою жизнь и понял, что уже давно волонтер, не осознавая этого - всю жизнь помогаю, – рассказал журналистам актер театра и кино Андрей Ургант.

– У нас активно развивается корпоративное волонтерство и любой работник может стать добровольцем и реализовать свои идеи. В свое время и я втянулся в это, теперь не могу остановиться. Перед Новым годом мы решили сходить к деткам, которые в силу различных обстоятельств, оказались в доме для инвалидов. Написали сценку, нарядились в костюмы, нас очень тепло встретили, – добавил волонтер «Комбината добра» Андрей Соловьев.

Днем ранее Андрей Львович откровенно отвечал на вопросы форумчан на своем творческом вечере.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Андрей Соловьев признается, что со сценой не так просто завязать.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Вырученные от продажи билетов на спектакль деньги пойдут приюту для животных «Дом с хвостом», он тоже победитель конкурса социальных проектов «Норникеля».