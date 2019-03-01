Игра как путь к гармонии

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 3 апробирует новую для Республики Карелия методику гармонизации детско-родительских отношений. Игра «Семейный квест» разработана и апробирована специалистами красноярского Кризисного центра «Верба» как профилактика детского и подросткового суицида.

Как любой квест, игра выстроена по классической схеме: нужно выбраться из помещения, достичь цели, решив ряд заданий, проявить логику и смекалку, получая подсказки и помощь. Но самое главное - для достижения результата необходимо взаимодействовать.

В данном случае акцент взаимодействия сделан на умении родителей общаться с ребенком. Им необходимо научиться задавать вопросы и слышать ответы, делиться опытом и знаниями, убеждать и убеждаться в том, что такое взаимодействие может быть продуктивным и нужным не только в игре, но и в жизни. Такова задача «Семейного квеста».

Сотрудники учреждения воспользовались наработками коллег и перенесли их в Карелию, собрав несколько приемных семей и предложив им поучаствовать в игре.

- Мы внимательно проанализировали предложенный видеоматериал, связались с коллегами, обменялись впечатлениями и приняли решение воспользоваться этой игрой. На заседании семейного клуба «Ауринко» мы чествовали именинников, пили чай, а потом предложили гостям - приемным семьям - поиграть. Как оказалось, «Семейный квест» - это оригинальная игра, нестандартная, интересная как для детей, так и для родителей. Задания различной сложности, например: «Шифр», «Могущество», «Мой ребенок супер», заставляют включать логику, фантазию, наблюдательность», – считает педагог-психолог Центра помощи детям № 3 Наталья Шатон.

В дальнейших планах специалистов - проведение квеста для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в поселках Калевала и Боровой.