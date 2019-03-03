2019-03-03T13:11:53+03:00
Дом. Семья

Мурманские спасатели вытащили собаку, которая намертво застряла в стальном гараже

Сотрудники МЧС пришли на выручку незадачливому песику по просьбе безутешной хозяйки [фото]
Иван ПЕТРОВ
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Мурманские спасатели не покладая рук работали болгаркой. И вот наконец из рукотворного люка вынырнула голова несчастного пса... Фото: vk.com/rescuemurmanМурманские спасатели не покладая рук работали болгаркой. И вот наконец из рукотворного люка вынырнула голова несчастного пса... Фото: vk.com/rescuemurman
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«Разыскивается хозяин деревянно-металлического строения». Такие вот объявления часто выпускает администрация заполярной столицы. В Мурманске и правда очень много бесхозных гаражей (и машин, кстати, тоже).

В одном из таких заброшенных гаражей совсем недавно застряла домашняя собака. Причем, намертво - без шансов выбраться наружу. И остались бы от бедного песика «рожки да ножки», если бы не бравые мурманские спасатели.

Под толстым стальным полом собачка согнулась в три погибели. Фото: vk.com/rescuemurman

Под толстым стальным полом собачка согнулась в три погибели. Фото: vk.com/rescuemurman

- Второго марта, в 21:30, на пульт дежурного поступил звонок. Заявитель рассказала, что ее собака забралась под гараж и уже вторые сутки не может выбраться из западни. С разрешения полиции было решено проникнуть внутрь постройки. С помощью бензореза гараж был вскрыт, - пояснили сотрудники аварийно-спасательного отряда (АСО) города Мурманска.

Но на этом приключения сотрудников МЧС только начались. Внутри маленького помещения их поджидало еще одно препятствие. Спасатели увидели прочный стальной пол. Именно под ним жалобно скулил, завывал и скребся лохматый пленник. Пришлось снова поработать старой-доброй болгаркой...

Темный заброшенный гараж спасатели освещали мощным фонарем. Фото: vk.com/rescuemurman

Темный заброшенный гараж спасатели освещали мощным фонарем. Фото: vk.com/rescuemurman

- С помощью того же бензореза в полу был вырезан люк, через который животное, придя в себя и успокоившись, вышло к хозяйке, - продолжают спасатели из АСО.

Мурманчане сообщают о подобных происшествиях с животными чуть ли не каждый день. Спасатели не устают напоминать горожанам, как важно присматривать за своими питомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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