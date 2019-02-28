В память о подвиге медработников в Сегеже установят новый памятник

В Сегеже будет установлен памятник «Медицинская сестра», который будет посвящен подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой в 2018 году к заместителю секретаря Совета безопасности России Рашиду Нургалиеву обратились сотрудники районного Центра культуры и досуга, Музейного центра Сегежи, а также представители общественности.

Предложение сегежан было поддержано. На сегодняшний день памятник, выполненный в виде образа, символизирующего медсестру военного времени, готов. Предварительно принято решение о том, что монумент установят в сквере около главного здания Центра культуры и досуга, где в годы войны располагался военный госпиталь. Точное место будет определено после мероприятий по благоустройству сквера.

Предполагаемая дата установки - середина июня.

Напомним: в годы Великой Отечественной войны в Сегежском районе шли ожесточенные бои. Здесь размещалось 16 госпиталей, часть из них - в городе. Установка памятника медсестре станет символом героической истории и данью памяти медицинским работникам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством.