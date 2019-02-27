Спасатели Карелии призывают граждан быть осторожными

Неизвестность – самая главная опасность водоемов в любое время года. Никогда не знаешь, что скрывается под толщей льда, снега или воды. Поэтому спасатели Карелии призывают местных жителей проявлять повышенную осторожность. Даже рыбакам-завсегдатаям необходимо не пренебрегать советами специалистов по безопасности.

Так, при выходе на лед обязательно оставьте информацию о себе родственникам или знакомым, уточните прогноз погоды (в ненастную или при плохой видимости от рыбалки лучше воздержаться).

Необходимо обязательно иметь при себе заряженный мобильный телефон и заранее определить маршрут движения.

Если говорить о поведении на водоеме, то спускайтесь с берега осторожно: лед может неплотно соединяться с сушей. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.

При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-7 метров, и не делайте около себя много лунок.

Имейте при себе специальные «когти» - две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах или же обычные большие гвозди, соединенные шнуром, ими хорошо цепляться за лед. Не забывайте брать с собой еще одно элементарное средство спасения: это веревка или шнур длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз на 500 граммов, а на другом изготовлена петля.

Важно! Исключите употребление спиртных напитков: алкоголь притупляет внимание и реакцию.

Совершать переходы по льду после наступления темноты не стоит ни при каких обстоятельствах. Выезд на лед на автотранспорте также опасен, а переезд возможен только по официально разрешенным переправам. Кроме того, как сообщает МЧС России по Республике Карелия, из-за погодных условий на Ладожском озере существует большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуации, связанных с провалами людей под лед и отрывом льдин.

Напомним, Ладожское озеро покрывается льдом только в самые холодные зимы, и в настоящее время в открытом озере лед почти полностью отсутствует. Вдоль береговой линии происходит образование ледовых торосов. Риск возникновения подобных ситуаций возможен в Олонецком районе, в районе деревни Тулоксы и поселка Видлица, в Питкярантском районе - около Дедовских островов, западной и южной оконечности острова Мантсинсаари и островов Варпасаарет (Дальних островов), в Сортавальском районе - возле острова Валаам, в Лахденпохском - от мыса Куркиниеми к острову Кухка и к острову Путсаари.

Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в пожарно-спасательную службу по телефону 101.