На Ленинградке водителям не оставили времени, чтобы сбросить скорость

Получить «письмо счастья» всегда обидно. Тем более, если скорость ты превысил совсем незначительно, и по закону штраф тебе не грозит. С такой ситуацией столкнулись водители, чей путь лежал по трассе «Кола» (в народе - Ленинградка) с 1378-го по 1381 километр - это автоподъезд к Мурманску. Говорят, что ехали с разрешенной скоростью, а квитанции все равно пришли…

С черепашьей скоростью

- Получаем второй штраф. Мы с области, ездим в больницу, за две поездки - два штрафа. Вроде бы, соблюдаем все знаки, не лихачи, но вот второй уже приходит с формулировкой «статья правонарушения: 12.9 ч. 2 - превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч», - пожаловалась северянка Лариса Лукичева в группе «Мурманск. ДТП. ЧП».

И таких попавших на деньги оказалось много. Ведь все привыкли, что по трассе можно ехать под 100 км/ч, а теперь на обочине стали появляться временные знаки на желтом фоне, которые ограничили скорость. Причина на их установку оказалась веская.

- На южном выезде из Мурманска полным ходом идет строительство новой развязки. Долгое время, несмотря на временные знаки ограничения скорости, камера видеофиксации была настроена на 90 км/ч. Но после того, как там появился крутой поворот, ведущий на объезд, на этом участке в разы увеличилось количество аварий, из-за которых возникали пробки. По этой причине было решено изменить настройки камеры на 30 км/ч, - объясняют в мурманском филиале Управления федеральной дороги «Кола».

Угол обзора не тот

Собственно говоря, водителям в целях своей же безопасности осталось неукоснительно выполнять требования временных дорожных знаков. При этом для большинства прилетевшие «письма счастья» стали полной неожиданностью. Некоторые были уверенны, что ПДД не нарушали, поэтому не торопились с оплатой.

- Мне только-только пришло постановление по почте, по КоАП у меня есть 10 дней на обжалование. Как раз этим и собираюсь сейчас заняться, - рассказал мурманчанин Дмитрий Халяпин «Комсомолке». - Получается, камера начинает щелкать еще в зоне действия знака «50». На последнем снимке можно заметить, что камера выставлена так, что угол обзора ей бы никак не позволил после знака «30» сделать такую фотку, как на штрафе.

Конечно, первое, что сделали автолюбители, это обратились с жалобами в ГИБДД Мурманской области. Там объяснили, что за неразбериха царит со знаками.

- Из-за работ по реконструкции дорожного полотна подрядной организацией принято решение о снижении скоростного режима. Поэтому были установлены временные дорожные знаки «70», «50» и «30». Кроме того расположены комплексы фотовидеофиксации. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, в случае с несогласием с вынесенным постановлением, водитель в праве в течение 10 дней обратиться с жалобой в Госавтоинспекцию или в суд, - пояснил инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Игнатович.

Знак перенесли

А жалобы уже есть. Так, водители пытаются оспорить техническую работу камеры. По их мнению, ее угол наблюдения выстроен неправильно. И любая скорость, с какой едет машина, техникой будет восприниматься как неправильная. Некоторые даже захотели провести эксперимент.

- Надеюсь, есть сознательные граждане, готовые наглядно доказать и определить место, в котором эта камера фиксирует скорость. Предлагаю собраться у нее, нанести на дороге на первой полосе аэрозольной меловой краской начало зоны 30 км/ч, а поперечными линиями заштриховать всю зону «30» по первой полосе. Проехать по первой полосе и через какое-то время получить фото. И на нем будет видно, где происходит фиксация. На чистой полосе, там, где «50», или на заштрихованной, где «30», - обратился к автолюбителям Алексей Меньшиков.

Но столь радикальные меры не понадобились. Дорожники сами заметили свою ошибку и перенесли временный знак «30».

- Меняя настройки камеры видеофиксации, мы не учли ее радиус действия. После того, как это заметили, дорожные знаки сместили так, чтобы у водителей было время снизить скорость до безопасных 30 км/ч, не попадая в зону видимости прибора, - отметили мурманском филиале Управления федеральной дороги.