В Архангельской области вновь идет голосование за проекты по благоустройству

Хочешь жить в комфорте? Не тяни – голосуй! Свой голос за ту или иную общественную территорию Архангельской области уже успели отдать 22 273 человека. Напомним, проекты благоустройства, набравшие наибольшее количество голосов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», будут реализованы в этом году.

Активнее всего в рейтинговом голосовании участвуют жители Северодвинска, которые отдали 8 989 голосов. Они выбирают для благоустройства одну из трех общественных территорий. Здесь основная борьба развернулась между Приморским парком, набравшим 3 947 голосов, и прибрежной зоной вокруг озера Первостроителей - 3 666 голосов. Замыкает тройку претендентов сквер на улице Карла Маркса, за который проголосовали 1 376 горожан.

В Архангельске горожанам предстоит выбрать победителя из восьми территорий. Каждый городской округ столицы Поморья имеет своего представителя в выборном списке. Пока в голосовании лидирует сквер на пересечении улицы Русинова и Ленинградского проспекта - 2 340 голосов. Вторым в списке идет парк имени Ломоносова, набравший 1 174 голоса. Третье место занимает сквер на проспекте Никольском - 747 голосов.

Стоит напомнить, что помимо Архангельска и Северодвинска отбор общественных территорий для благоустройства проходит в Новодвинске, Котласе, Коряжме, Мирном, Вельске и Няндоме. К голосованию допускаются жители региона в возрасте от 14 лет.

Отдать свой голос северяне могут еще три дня, до 28 февраля, на сайте gosuslugi29.ru, сайтах муниципальных образований в разделе «Городская среда», на страницах муниципальных образований в социальных сетях и на счетных участках.

Итоги голосования будут подведены 1 марта 2019 года на заседаниях общественных муниципальных комиссий и опубликованы в средствах массовой информации.