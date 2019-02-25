Житель Мурманска заплатил приставам 75 миллионов рублей ради отдыха на юге

200 лет каторжной, непрерывной работы. Столько понадобилось бы «вкалывать» рядовому северянину, с его зарплатой, чтобы накопить сумму из заголовка. Да что там, она потянула бы на годовой бюджет крупного поселка в Заполярье.

Трудно поверить: все эти баснословные деньги, 70 миллионов рублей, оказался должен... один-единственный житель Мурманска. Причем, даже не бизнесмен - частное лицо. Не верите? А зря! Подробности этой удивительной истории рассказали нам приставы.

- С жителя областного центра взыскали задолженность по налогу на доходы физических лиц. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства, но долг он оплачивал по своему усмотрению, частями, - извещает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Приставов это не устроило, поэтому они включили новые рычаги влияния. Мужчине закрыли доступ к зарубежным поездкам. «Подпольный миллионер» возмутился и пошел в суд.

- Не желая менять замыслы и лишать себя удовольствия погреться на солнышке, должник обратился в суд с заявлением о предоставлении ему рассрочки уплаты долга. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, - продолжают в пресс-службе.

Желание съездить в отпуск оказалось отличным «лекарством от жадности». Чтобы вырваться за кордон, богач оплатил весь затребованный долг. В сочетании с исполнительным сбором, сумма составила почти миллион долларов - 75 миллионов рублей.

Спрашивается, откуда же у мурманчанина такое состояние? Как стало известно «КП», мужчина одно время занимался бизнесом и выступал в качестве соучредителя сразу нескольких фирм. А потом подсуетился и выгодно продал свою долю. Вот и стал миллионером в одночасье. Правда, от орлиного взора налоговой это счастье не укрылось...