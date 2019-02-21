Северянка Виктория Юльцова представит Россию на первенстве мира по пауэрлифтингу

Виктория Юльцова поедет на первенство мира по пауэрлифтингу. Воспитанница тренеров Антона Солодова и Алексея Неклюдова показала лучший результат (среди девушек до 18 лет) в Екатеринбурге, где проходило первенство России.

В весовой категории до 72 кг Виктория Юльцова подняла 122,5 кг, став победительницей первенства и получив право выступать в составе сборной нашей страны на первенстве мира, которое пройдет в конце мая в Токио.

Напомним, формирование спортивного резерва для сборных команд страны - одна из важнейших задач, обозначенных в майском указе президента.

КСТАТИ

Это далеко не все успехи наших силачей. На XIV Всероссийском турнире по тяжелой атлетике среди юношей 11-15 лет на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова спортсмен Архангельской области Сергей Клещин завоевал золотую медаль.

В соревнованиях, состоявшихся в подмосковном Чехове, приняли участие более 500 тяжелоатлетов из Архангельской, Тульской, Калужской, Московской, Владимирской, Тверской, Кировской, Ленинградской областей.

Воспитанник заслуженного тренера СССР и России Олега Писаревского, юный тяжелоатлет Поморья Сергей Клещин в весовой категории до 89 кг показал лучший результат. В рывке он поднял 101 кг, в толчке - 125 кг. Сумма двух упражнений составила 226 кг.

Стоит отметить, что Сергей опередил своего ближайшего конкурента на 46 кг.