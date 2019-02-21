Архангельск к весне готов?

Интересно, насколько в этом году безболезненно наступит весна? Каждый год это время года ставит перед коммунальными и дорожными службами ряд задач. Ход их выполнения обсудили на рабочей планерке у заместителя главы по городскому хозяйству Виталия Акишина.

В частности, главам администраций округов и руководителям подведомственных департаментов поручено на особый контроль взять работу управляющих компаний и собственников зданий по удалению сосулек с кровель.

– Перепады температур вызывают повышенное образование наледи и сосулек, которые на некоторых домах просто угрожающие. Особенно проблемная ситуация по деревянному жилфонду, – подчеркнул Виталий Акишин.

Активизироваться УК необходимо и по вывозке скопившегося во дворах снега. Многие управляющие компании, расчищая дворовые подъезды, поджимают снег в валы или временно складируют его во дворах. Несвоевременная вывозка образовавшихся куч может привести к подтоплению территорий в период массового таяния снега.

Необходимо содействие и со стороны жителей, когда их просят убрать личный транспорт на время работы спецтехники.

Переменчивые погодные условия заставляют оперативно реагировать на ситуацию дорожников. Так, недавно АО «Плесецкое дорожное управление» вынуждено было снять часть техники и рабочих с вывозки снега, чтобы направить дополнительные ресурсы на расчистку тротуаров от образовавшейся наледи. При этом сейчас, в преддверии весны, перед дорожниками ставится задача содержать тротуары уже не в накате, как это происходит в зимнее время, а в чистом асфальте.

Полным ходом подготовка к весне идет и у «Аркомхоза». В последнюю неделю погодные условия позволили специалистам вскрыть и прочистить более 30 дождеприемных решеток. Перед предприятием поставлена задача оперативно разработать детальный план по ревизии и прочистке сетей ДЛК и дренажных канав, чтобы, как только позволят погодные условия, в полной мере приступить к его реализации.