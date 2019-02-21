Если одиноко или запутался: в Карелии действует служба экстренной помощи детям и их родителям

С 2010 года в Карелии при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действует служба экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям - Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. На линии работают консультанты-психологи, прошедшие специальную подготовку и всегда готовые внимательно выслушать, помочь проанализировать ситуацию и ее причины, подсказать алгоритмы выхода из сложившегося положения.

Консультанты помогут снять напряжение от восприятия той или иной ситуации, снизить остроту эмоций, которые испытывает человек в данный момент, а также предостеречь от опасного или необдуманного шага.

На телефонную линию традиционно поступают самые разные обращения от детей, родителей, бабушек и дедушек, а также людей, которым не к кому обратиться, кто почувствовал себя одиноким или запутался. В 2018 году психологическую помощь с помощь телефона доверия получили 8478 жителей республики, в том числе 5753 ребенка и 2725 взрослых.

КСТАТИ

Наиболее частыми темами обращений на Детский телефон доверия были вопросы взаимоотношения полов (10%), здоровья детей и подростков (5%), семейных взаимоотношений (4%), защиты прав детей (4%), учебных проблем и трудностей профессионализации (3%), принятия себя (3%) и др.

Получить профессиональную психологическую помощь по номеру 8-800- 2000-122 можно анонимно, в любое время суток и совершенно бесплатно как со стационарного, так и с мобильного телефонов.