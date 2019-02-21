2019-02-21T16:52:09+03:00
Общество

Пенсионный фонд Карелии приглашает на компьютерные курсы

Новая группа приступает к обучению каждый понедельник
Наталья ПАВЛОВСКАЯ
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Курс рассчитан на 24 учебных часа.Курс рассчитан на 24 учебных часа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С этого года стать слушателями компьютерных курсов от пенсионного фонда могут не только пенсионеры, но и предпенсионеры – это новая категория граждан, которым осталось пять или менее лет до выхода на пенсию.

Напомним, занятия проводятся на базе Петрозаводского кооперативного техникума. Образовательное учреждение предоставляет не только компьютерные классы, но и квалифицированных преподавателей. Обучаться же пенсионеры и предпенсионеры могут бесплатно.

Новая группа приступает к обучению каждый понедельник. Курс рассчитан на 24 учебных часа, что гораздо больше, чем курсы, которые проводились в 2018 году. Занятия проходят в течение 6 дней - ежедневно с понедельника по субботу по 4 академических часа.

- В ходе обучения пенсионеры и предпенсионеры знакомятся с компьютером, получают навыки создания документов и папок, осваивают интернет, узнают об услугах, предоставляемых порталом Госуслуг, учатся пользоваться личным кабинетом гражданина на сайте ПФР. Одно из занятий также посвящено защите компьютера от вредоносных программ, - сообщают организаторы полезных курсов.

Подать заявление на зачисление на курсы можно в отделении Пенсионного фонда по адресу в Петрозаводске: ул. Кирова, 23, а также в любой клиентской службе ПФР: ул. Лыжная, 2-б; ул. Чапаева, д. 5, бульвар Интернационалистов, д. 17-а или в Кооперативном техникуме.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8142) 70-05-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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