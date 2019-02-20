Марина Ковтун: «Сегодняшнее послание президента имеет огромное значение для жизни людей»

Главное политическое событие этого дня – так окрестили послание президента Федеральному Собранию (ФС), которое было оглашено сегодня, 20 февраля, в Манеже. В течение полутора часов Владимир Путин в своей речи затронул важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России. «Ключевой задачей» президент назвал сбережение семьи, остановился на вопросах здравоохранения, экологии, образования, военного потенциала страны и ее отношения с другими государствами.

На мероприятии, помимо членов ФС, правительства, присутствовали депутаты Госдумы, культурные и общественные деятели, а также главы регионов. В числе них была и губернатор Мурманской области.

О здравоохранении и образовании

- Сегодняшнее послание президента имеет огромное значение для жизни людей. И сосредоточено в основе своей на тех вопросах, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Основные моменты, которые важны для Мурманской области – здравоохранение - снова большой акцент на онкологию. Здесь мы учавствуем в нацпроекте здравоохранения, ждем федеральных средств и решений по собственным проектам, - сообщила Марина Ковтун. - Надо признать, что в образовании, как и в медицине, есть проблема кадров. Новый проект «Земский учитель» позволит привлечь их - это очень важно. Об образовании: Мурманская область с 2012 года реализовывает программу доступности интернета в школах, и у нас практически все школы подключены к сети, но сегодня речь идет о высокоскоростном интернете.

О ЖКХ и мусоре

Немалая часть выступления Владимира Владимировича была посвящена теме ЖКХ и в том числе «мусорной реформе», которая по всей стране заработала в начале этого года.

- Давайте признаемся, что большое количество домов, в которых мы проживаем, они сегодня исчерпали свой ресурс, по сути их надо сносить. Это работа сложная, неподъемная, но ее надо начинать, - сказала губернатор. - То же самое со свалками. Стартовала уже мусорная реформа, но остается проблема ликвидации старых свалок. Тяжелая задача. Но мы знаем, как ее решать.

О людях

Самыми важными президент назвал «вопросы внутреннего социально-экономического развития» и предложил множество новых решений по поддержке населения, повышения демографии и улучшения качества жизни людей.

- Еще один очень важный посыл президента в деле помощи многодетным семьям, людям с низким доходом сегодня. Нам сегодня еще потребуется осмыслить весь перечень тех предложений и тот объем задач, которые поставил перед нами президент, но времени у нас нет, раскачиваться нельзя, надо просто незамедлительно приступать к их выполнению, - уверена Марина Васильевна. - Я думаю, что в самое ближайшее время люди почувствуют то, что сделает государство для конкретного человека.