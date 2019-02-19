Выбираем «Мисс «КП»-Мурманск» из участниц конкурса красоты «Ты уникальная»

Что такое стандарты красоты? На этот вопрос пытаются ответить веками, а зря! Самое красивое в любой женщине - это то, что у нее внутри. Характер, харизма, интеллект - все это и есть красота, которая заключается в уникальности каждой представительницы прекрасного пола. Конкурс «Ты уникальная» как раз направлен на то, чтобы раскрыть «изюминку» своих участниц.

Победительница всероссийского этапа проекта получит шанс стать участницей финального шоу, которое пройдет в Санкт-Петербурге и международного этапа в Баку.

Кастинги конкурса проходили с ноября прошлого года! После этого девушек ждали различные занятия и тренинги, а сейчас вся подготовка выходит на финишную прямую. Уже 28 февраля в Okean Hall состоится финал регионального этапа проекта, в который вышли 27 прекрасных северянок.

Предлагаем вам, наши дорогие читатели, выбрать самую уникальную девушку, которая будет гордо носить титул «Мисс «Комсомольская правда»!

Чтобы проголосовать за понравившуюся участницу, необходимо нажать на «сердечко» под ее фото. Напоминаем: голосовать можно раз в сутки и за неограниченное количество конкурсанток.

Желаем удачи нашим красавицам! Больше информации о них вы можете найти в официальной группе конкурса.