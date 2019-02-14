Ленин стал Дарт Вейдером: как снег преображает памятники Заполярья

Этой зимой в Мурманской области морозы чередуются с почти весенней погодой и снегопадами. А помните, как красиво укрыл снег города региона в январе, когда даже высокие деревья превратились в сугробы?

Такую картину у "научки" можно наблюдать каждую зиму: памятник Кириллу и Мефодию словно укутан снегом. Фото: vk.com/murmannauchka

Впрочем, это не только романтично, но и довольно забавно. Ведь если белоснежные улицы - вдохновение для поэтов, то укрытые снегом памятник - вдохновение для юмористов. Например, в монументе Владимиру Ленину после снегопада увидели схожесть с Дарт Вейдером (герой "Звездных войнов").

Дедушку Ленина в Мурманске в один из снегопадов было не узнать. Фото: Ксения Минко

Северяне не первый месяц фотографируют достопримечательности, которые природа преобразила так, что сложно узнать. "Комсомолка" изучила соцсети и собрала подборку самых интересных кадров.

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Кот Семен хоть и не заснежен, но зато завел себе друга. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

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Памятник Сергею Кирову в Мурмашах: то ли парик, то ли папаха на голове. Фото: Владимир Марченко