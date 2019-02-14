2019-02-14T13:07:33+03:00
Общество

Ленин стал Дарт Вейдером: как снег преображает памятники Заполярья

Подборка лучших снимков достопримечательностей Мурманской области зимой
Ника СВЕТЛОВА
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Снег сделал памятники Мурманской области неузнаваемыми. Фото: Ксения Минко и 24smi.orgСнег сделал памятники Мурманской области неузнаваемыми. Фото: Ксения Минко и 24smi.org
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Этой зимой в Мурманской области морозы чередуются с почти весенней погодой и снегопадами. А помните, как красиво укрыл снег города региона в январе, когда даже высокие деревья превратились в сугробы?

Такую картину у "научки" можно наблюдать каждую зиму: памятник Кириллу и Мефодию словно укутан снегом. Фото: vk.com/murmannauchka

Такую картину у "научки" можно наблюдать каждую зиму: памятник Кириллу и Мефодию словно укутан снегом. Фото: vk.com/murmannauchka

Впрочем, это не только романтично, но и довольно забавно. Ведь если белоснежные улицы - вдохновение для поэтов, то укрытые снегом памятник - вдохновение для юмористов. Например, в монументе Владимиру Ленину после снегопада увидели схожесть с Дарт Вейдером (герой "Звездных войнов").

Дедушку Ленина в Мурманске в один из снегопадов было не узнать. Фото: Ксения Минко

Дедушку Ленина в Мурманске в один из снегопадов было не узнать. Фото: Ксения Минко

Северяне не первый месяц фотографируют достопримечательности, которые природа преобразила так, что сложно узнать. "Комсомолка" изучила соцсети и собрала подборку самых интересных кадров.

Если у вас в коллекции тоже есть подобные снимки, то присылайте их на почту maria_kpmk@mail.ru или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте". Лучшие будут опубликованы!

Кот Семен хоть и не заснежен, но зато завел себе друга. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

Кот Семен хоть и не заснежен, но зато завел себе друга. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

Для памятника Николаю Чудотворца эта зима - первая. Ведь установили его только прошлым летом. Фото: Надежда Шужина

Для памятника Николаю Чудотворца эта зима - первая. Ведь установили его только прошлым летом. Фото: Надежда Шужина

Памятник Сергею Кирову в Мурмашах: то ли парик, то ли папаха на голове. Фото: Владимир Марченко

Памятник Сергею Кирову в Мурмашах: то ли парик, то ли папаха на голове. Фото: Владимир Марченко

Снег спрятал красивое лицо Ждущей. Фото: wikimedia.org

Снег спрятал красивое лицо Ждущей. Фото: wikimedia.org

ИСТОЧНИК KP.RU

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