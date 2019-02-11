Куда сходить 14 февраля 2019 года в Мурманске: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

14 февраля - особенная дата в календаре для всех романтичных натур.В День всех влюбленных принято дарить своим вторым половинкам приятные подарки, одним из них вполне может стать поход на интересное мероприятие. Рассказываем, куда сходить 14 февраля 2019 года.

Предложение на сцене

В этот четверг вас ожидают развлекательная программа «Открой свое сердце» с конкурсами, подарками, а также праздничная лотерея в ТРК в центре Мурманска. Главный приз - романтический ужин на двоих.

Любой желающий также сможет сделать предложение руки и сердца прямо во время праздника на глазах у сотен людей. Всем, кто расскажет об этом желании организаторам, с удовольствием помогут сделать это максимально эффектно. Для этого нужно написать на почту orgmass@molodezh51.ru с пометкой «Открой свое сердце» или позвонить по телефону 25-03-87 (пн.-пт. с 9.00 до 17.00).

Открой свое сердце вместе с командой #Молодежь51 в один из самых нежных и романтичных праздников.

КОГДА? 14 февраля, 16.00

ГДЕ? «Мурманск Молл», пр. Ленина, 32

Стоимость: бесплатно

12-этажное сердце

Необычную «валентинку» для всех жителей заполярной столицы традиционно приготовят и в «Азимуте». В честь празднования все отели сети от Мурманска до Владивостока зажгут свет в окнах в виде большого светящегося сердца. Возможно, даже самого большого в городе.

Ради того, чтобы столь масштабный «оконный» флешмоб порадовал мурманчан, гостям гостиницы и работникам придется на час выключить свет в номерах и офисах на 12 этажах.

КОГДА? 14 февраля, 20.00

ГДЕ? ГДЦ «Арктика»,пр. Ленина, 82

Стоимость: бесплатно

Поэтический вечер

Что может быть романтичнее стихов? Любовная лирика - особенная часть поэзии. Многие пишут стихи, читают их и учат наизусть. Для всех любителей прекрасного в Мурманске в День Святого Валентина состоится особенный поэтический вечер.

В уютной атмосфере тайм-кофейни будут читать стихи о Любви от мурманского поэта Константина Шульги. Влюбленным парочек также ждет подарок от заведения.

КОГДА? 14 февраля, 19.30

ГДЕ? Тайм-кофейня «New York Coffee», ул. Самойловой, 3

Заказ столов: 8-960-027-33-32

Стоимость: 150 рублей/час (напитки бесплатные)

Разговоры о любви

Участники диспута для молодежи «Любовь зла?», анализируя разнообразный литературный материал, попытаются разобраться в природе этого величайшего чувства. Обсуждение будет проходить в открытой форме, все желающие смогут выразить свое мнение.

Еще одно мероприятие вечера - семинар Анастасии Данилиной «Любовь: найти, понять, сохранить». Писатель и тренер личностного роста расскажет, почему люди так стремятся найти свою любовь, какой она бывает и как можно ее сохранить.

КОГДА? 14 февраля, 15.00 и 18.00

ГДЕ? Областная научная библиотека, ул. Софьи Перовской, 21а (3 этаж)

Стоимость: бесплатно