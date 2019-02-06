Мурманчанка отдала бездомным 50 варежек, сшитых из старых свитеров

Как сделать одновременно три добрых дела? Ответ на этот вопрос знает мурманчанка Наталья Романенко. У нее прекрасно получается дарить старой одежде новую жизнь, учить этому искусству других и согревать получившимися изделиями третьих.

- Как-то раз участвовала в конкурсе в группе «Мурманск. И себе, и людям», по условиям которого необходимо было расчистить свое жизненное пространство и найти старым вещам новый дом. Так я и познакомилась с организацией «Природа и молодежь». На одном из собраний кто-то рассказал о gif- изображении, в котором показывали как сшить рукавички из старых свитеров. Идея мне понравилась, но я и подумать не могла, что ее можно реализовать так масштабно, - рассказывает, как зародилась ее добрая инициатива, рукодельница с большим сердцем Наталья Романенко.

Друзья мурманчанки выдвинули ее кандидатуру на проведение мастер-классов на «Библионочи» в Мурманской областной научной библиотеке, где Наташа вместе с пришедшими северянами сшила 15 пар варежек. Потом девушка провела еще четыре подобных мероприятия на разных площадках, в том числе и в детско-юношеской библиотеке для учащихся средних классов.

На мастер-классах Наташа учит шить варежки из старых свитеров, а получившиеся изделия передает бездомным. Фото: #лежебоки51

- Мастер-классы я провожу бесплатно. Свитера беру у организации «Природа и молодежь», которая собирает одежду, обувь и книги для проекта Free shop, - мне достаются залежавшиеся в нем вещи. На каждое мероприятии получается сшить примерно 15-17 пар рукавичек, из которых я потом выбираю 11-13 пригодных для носки, - говорит рукодельница.

В итоге накопилось около 50 пар, которые Наталья передала благотворительным организациям «Улица» и «Добрый мир» потому, что уверена, что жить на улице трудно.

- Кто-то считает, что быть бездомным - это блажь тунеядцев, но я с этим не согласна. Конечно, есть исключения, но по-моему опыту в основном это люди, у которых сложились трудные семейные обстоятельства, в силу которых они и оказались на улице. Я им от души сочувствую. И думаю, что подобное может случиться с каждым из нас. Все мы можем оказаться «на дне» жизни, - объясняет свой поступок мурманчанка. - Кроме того, варежками, сшитыми другими людьми, я хотела показать, что обществу не наплевать на таких людей, есть те, кто готов протянуть руку помощи.

Разумеется, теплые подарки бездомные приняли с радостью и особой благодарностью.

- У многих рукавиц не было, поэтому они были очень кстати. К тому же, мы выбрали самое подходящее время - когда в Мурманске начались трескучие морозы. Кое-кто из мужчин брал цветные варежки для жены, кто-то - для себя, а кто-то - для детей. Самые маленькие отдали нашим подопечным девочкам. Они тоже были рады, - делится полученными от акции впечатлениями глава благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин. - К тому же, к акции присоединился и наш основной благодетель Татьяна Вешнякова. Она выделила две связки зимних черных шерстяных рукавичек для этих.

КСТАТИ

Подстилка за пожертвование

Заботой о людях, оказавшихся «на дне» жизни, Наталья Романенко не ограничивается. Кроме варежек для подопечных «Доброго мира» и «Улицы» рукодельница создает лежанки для домашних животных.

- Их я тоже шью из старой одежды, а потом продаю за цену названную покупателем. Вырученные деньги перечисляю в мурманский приют для бездомных животных, что на Автопарковом проезде, 20, или в фонд «Путеводная звезда», - делится еще одной своей инициативой рукодельница.

А еще мурманская рукодельница шьют лежанки для домашних питомцев, вырученные деньги переводит зоозащитникам. Фото: #лежебоки51

Кстати, принять таким приятным образом участие в добром деле можете и вы, приобретя подстилку для своего питомца в группе «#лежебоки51».