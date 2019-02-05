Северный «наоборот»: международный фестиваль Inversia снова проведет выходные в Мурманске
Inversia пытается перевернуть наш взгляд на привычные виды искусства: если это музыка, то в темноте, если кино, то с глубоким смыслом, а если выставка, то с элементами дополненной реальности. Все это ждет северян уже в этот уик-энд.
В продаже есть билеты на все дни фестиваля (1400 рублей) и на каждый (600 рублей) – их, как и на отдельные мероприятия можно приобрести на сайте inversiafest.ru.
Магическая музыка Синекдоха Монток и электроакустические норвежские эксперименты от Kim Myhr & Christian Wallumrød.
Концерт-открытие
Начинается фестиваль со сравнения магических музыкальных миров России и Норвегии.
Синекдоха Монток (Россия) - независимый столичный поп, растворенный в намеках о подзабытом детстве.
Kim Myhr & Christian Wallumrød (Норвегия) – ассиметричное авангардное техно в электроакустических экспериментах.
VJ Daria Beskorsaia (Россия) – трепет цветовых пятен и абстракции природных форм.
7 февраля, 19.00 - 21.00
Okean Hall, ул. Воровского, 5/23
Стоимость: 500 рублей
Показ фильма «There Is Always Next Season»
Российская премьера документальной истории о забытом поколении северонорвежского сноубординга. Норвежский режиссер Карл Кристиан Лейн Стормер путешествует по VHS воспоминаниям о крутых склонах и встречает старых друзей, которые не всегда рады возвращению к покоренному прошлому. Фильм на языке оригинала с русскими субтитрами.
7 февраля, 22.40 - 00.30
Кинотеатр «Мурманск», ул. Полярные Зори, 51/33
Стоимость: 300 рублей
Проект лаборатории проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
Инсталляция виртуальной и дополненной реальности
Соединяем стрит-арт и виртуальные объемы, а затем выдаем ключ к этой диффузной вселенной в виде AR-приложения. С его помощью вы сможете проникнуть в момент создания программируемого уличного искусства.
8 февраля, 14.00 - 20.00
Белая галерея, ул. Челюскинцев, 9.
Стоимость: бесплатно
Показ фильма-альманаха «Хрупкость Севера»
Создатели картины - международная арт-резиденция uncapitals, которая переосмысливает пространство отдаленных северных городов и находит центры внимания за пределами столиц.
8 февраля, 16.00 - 17.30
Краеведческий музей, пр. Ленина, 90
Стоимость: бесплатно
Live set от Томаса Анкерсона
Сырое электричество и трехмерные звуковые пространства из Норвегии
8 февраля, 18.00 -19.00
Ледокол «Ленин», Портовый пр-д, 25
Стоимость: 250 рублей
Паскаль везет с собой препарированную барабанную установку, собранную специально для фестиваля.
Шумные ритмы от Паскаль Лопинат
Импровизация и швейцарский андеграунд. Паскаль везет с собой препарированную барабанную установку, собранную специально для фестиваля Инверсия. Только с ней и без любых записанных звуков и сэмплов он отыграет техничный и шумный сет.
8 февраля,19.00 - 20.00
Черный кот, ул. Шмидта, 18
Стоимость: 250 рублей
Перформансы в экспериментальной темноте
Inversia Live Performances - это особое музыкальное представление на сцене клуба от BJ Nilsen (Нидерланды/Швеция) / Alexander Medvedev (Россия) / Sturle Dagsland (Норвегия) / Per Anders Store (Норвегия) / Lisa Stenberg (Швеция) / 2359 (Россия) / Red Brut (Нидерланды) / Fred E (Норвегия)
8 февраля, 21.00 - 3.00
Manila, ул. Буркова, 17а
Стоимость: 300 рублей
Презентация проектов Севера и разговоры о новых движениях в искусстве
9 февраля, 10.00 - 17.00
Мурманская научная библиотека, ул. Софьи Перовской, 21а
Стоимость: бесплатно
Композитор, дизайнер и визуальный артист Эрик Рейно из Франции.
Live A/V
Параллельные арктические миры в аудиовизуальных перформансах и презентация специального проекта родом из Мурманской области
Marloes van Son & Alex van Giersbergen (Нидераланды/Финляндия) / Полина Медведева (Нидерланды/Россия) & Andreas Kühne (Нидердланды) / Fraction (Франция)
9 февраля, 17.00 - 19.00
Okean Hall, ул. Воровского, 5/23
Стоимость: 250 рублей
Inversia Rocking Sessions
Прыжки до потолка под стоунер-диско-джаз
Stereofjord (Россия) & Ксения Сангина (Россия) / Бадди Психолли (Россия) & Liquid Space Dreams (Финляндия) / Huminoita (Финляндия) & Arttu Nieminen (Финляндия) / Сольвычегодск (Россия) & Александр Медведев (Россия)
9 февраля, 19.00 - 22.00
Pin Up, ул. Шмидта, 43
Стоимость: 250 рублей
Inversia Night Sets
Танцевальная ночь от скандинавских девчонок
Shabby Chic (Норвегия)
Svani (Норвегия)
SØS Gunver Ryberg (Дания)
Masha Vesna (Россия)
9 февраля, 23.00 - 4.00
Manila, ул. Буркова, 17а
Стоимость: 300 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU