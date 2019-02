Северный «наоборот»: международный фестиваль Inversia снова проведет выходные в Мурманске

Inversia пытается перевернуть наш взгляд на привычные виды искусства: если это музыка, то в темноте, если кино, то с глубоким смыслом, а если выставка, то с элементами дополненной реальности. Все это ждет северян уже в этот уик-энд.

В продаже есть билеты на все дни фестиваля (1400 рублей) и на каждый (600 рублей) – их, как и на отдельные мероприятия можно приобрести на сайте inversiafest.ru.

Магическая музыка Синекдоха Монток и электроакустические норвежские эксперименты от Kim Myhr & Christian Wallumrød.

Концерт-открытие

Начинается фестиваль со сравнения магических музыкальных миров России и Норвегии.

Синекдоха Монток (Россия) - независимый столичный поп, растворенный в намеках о подзабытом детстве.

Kim Myhr & Christian Wallumrød (Норвегия) – ассиметричное авангардное техно в электроакустических экспериментах.

VJ Daria Beskorsaia (Россия) – трепет цветовых пятен и абстракции природных форм.

7 февраля, 19.00 - 21.00

Okean Hall, ул. Воровского, 5/23

Стоимость: 500 рублей

Показ фильма «There Is Always Next Season»

Российская премьера документальной истории о забытом поколении северонорвежского сноубординга. Норвежский режиссер Карл Кристиан Лейн Стормер путешествует по VHS воспоминаниям о крутых склонах и встречает старых друзей, которые не всегда рады возвращению к покоренному прошлому. Фильм на языке оригинала с русскими субтитрами.

7 февраля, 22.40 - 00.30

Кинотеатр «Мурманск», ул. Полярные Зори, 51/33

Стоимость: 300 рублей

Проект лаборатории проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Инсталляция виртуальной и дополненной реальности

Соединяем стрит-арт и виртуальные объемы, а затем выдаем ключ к этой диффузной вселенной в виде AR-приложения. С его помощью вы сможете проникнуть в момент создания программируемого уличного искусства.

8 февраля, 14.00 - 20.00

Белая галерея, ул. Челюскинцев, 9.

Стоимость: бесплатно

Показ фильма-альманаха «Хрупкость Севера»

Создатели картины - международная арт-резиденция uncapitals, которая переосмысливает пространство отдаленных северных городов и находит центры внимания за пределами столиц.

8 февраля, 16.00 - 17.30

Краеведческий музей, пр. Ленина, 90

Стоимость: бесплатно

Live set от Томаса Анкерсона

Сырое электричество и трехмерные звуковые пространства из Норвегии

8 февраля, 18.00 -19.00

Ледокол «Ленин», Портовый пр-д, 25

Стоимость: 250 рублей

Паскаль везет с собой препарированную барабанную установку, собранную специально для фестиваля.

Шумные ритмы от Паскаль Лопинат

Импровизация и швейцарский андеграунд. Паскаль везет с собой препарированную барабанную установку, собранную специально для фестиваля Инверсия. Только с ней и без любых записанных звуков и сэмплов он отыграет техничный и шумный сет.

8 февраля,19.00 - 20.00

Черный кот, ул. Шмидта, 18

Стоимость: 250 рублей

Перформансы в экспериментальной темноте

Inversia Live Performances - это особое музыкальное представление на сцене клуба от BJ Nilsen (Нидерланды/Швеция) / Alexander Medvedev (Россия) / Sturle Dagsland (Норвегия) / Per Anders Store (Норвегия) / Lisa Stenberg (Швеция) / 2359 (Россия) / Red Brut (Нидерланды) / Fred E (Норвегия)

8 февраля, 21.00 - 3.00

Manila, ул. Буркова, 17а

Стоимость: 300 рублей

Презентация проектов Севера и разговоры о новых движениях в искусстве

9 февраля, 10.00 - 17.00

Мурманская научная библиотека, ул. Софьи Перовской, 21а

Стоимость: бесплатно

Композитор, дизайнер и визуальный артист Эрик Рейно из Франции.

Live A/V

Параллельные арктические миры в аудиовизуальных перформансах и презентация специального проекта родом из Мурманской области

Marloes van Son & Alex van Giersbergen (Нидераланды/Финляндия) / Полина Медведева (Нидерланды/Россия) & Andreas Kühne (Нидердланды) / Fraction (Франция)

9 февраля, 17.00 - 19.00

Okean Hall, ул. Воровского, 5/23

Стоимость: 250 рублей

Inversia Rocking Sessions

Прыжки до потолка под стоунер-диско-джаз

Stereofjord (Россия) & Ксения Сангина (Россия) / Бадди Психолли (Россия) & Liquid Space Dreams (Финляндия) / Huminoita (Финляндия) & Arttu Nieminen (Финляндия) / Сольвычегодск (Россия) & Александр Медведев (Россия)

9 февраля, 19.00 - 22.00

Pin Up, ул. Шмидта, 43

Стоимость: 250 рублей

Inversia Night Sets

Танцевальная ночь от скандинавских девчонок

Shabby Chic (Норвегия)

Svani (Норвегия)

SØS Gunver Ryberg (Дания)

Masha Vesna (Россия)

9 февраля, 23.00 - 4.00

Manila, ул. Буркова, 17а

Стоимость: 300 рублей