Чем запомнилась пресс-конференция Андрея Сысоева?

В администрации Мурманска 21 января подвели итоги работы за прошедший 2018 год. По традиции ее глава Андрей Сысоев больше часа отвечал на вопросы местных журналистов. В основном говорили о проблемах: затронули темы ЖКХ, качества дорог, расселения аварийного жилья.

Начали все же с приятной ноты. Событием года сити-менеджер назвал установку и открытие памятника Николаю Чудотворцу.

– Если говорить о консолидации горожан, то выделил бы это событие. Я сам православный христианин, и не скрываю этого. Но самое главное, что мурманчане объединились, причем в очень короткий срок, 7 тысяч человек приняли участие в финансировании проекта, – отметил Андрей Иванович.

Про капитальный ремонт и дороги

Капитальный ремонт – вклад каждого собственника, в том числе и муниципалитета, в дальнейшее содержание собственности. Это не дополнительный налог для жильцов.

– Сейчас, действительно, много вопросов к формированию списка домов, попадающих под программу капремонта. На данный момент нет единого документа, слишком много регламентирующих, – объясняет Андрей Сысоев. – Особенность заключается в том, что управляющие компании (УК) обязаны ежегодно обследовать жилфонд на техническое состояние и принять решение о характере ремонта, после подать информацию в администрацию, чтобы мы внесли ее в укрупненную смету и передали ее в Фонд капитального ремонта. Надо понимать, что мы ограничены и в год можем отремонтировать, например, только 10-15 крыш…

«Управлявшкам» все же досталось от главы администрации … за содержание дворов

– Мы орган управления и наши возможности по контролю за УК не безграничны. Я уже приводил эти цифры, средняя стоимость содержания и ремонта придомовой территории составляет около 3 рублей за квадратный метр, вывоз мусора еще 4 рубля. Если вычислить, сколько денег УК собирает со всех жильцов в год, то получится примерно полмиллиарда – куда уходят эти деньги? Пускай разбираются соответствующие органы, ведь попахивает 159 статьей (статья 159 Уголовного кодекса «Мошеничество», - Ред.), – подытожил Андрей Иванович.

Продолжая тему ЖКХ, он рассказал о недавнем визите в Мурманск делегации из Уфы. Гости столицы Заполярья заинтересовались эффективными муниципальными практиками в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, одним из удачных примеров Андрей Сысоев назвал работу муниципального учреждения «Новые формы управления», созданного специально для оказания юридической и методической помощи мурманчанам.

– Сегодня до 300 исков в год город от имени собственников подает на недобросовестные управляющие компании. Выигрывается порядка 95% судов, – отмечает глава.

От ремонта домов плавно перешли к ремонту дорожного полотна. В частности прозвучал вопрос про кирпич, который укладывают в ямы на городских трассах.

– Кирпичи в дырах обычно появляются в межсезонье, когда мы переходим с зимы на лето и нужно заделать ямы, а асфальт положить нельзя. Ночью мороз – днем оттепели и лужи. Я тоже не эксперт, но никакое покрытие в этих ямах в такую погоду не держится. Мы пытались использовать холодный асфальт, но он тоже не подошел, – рассказывает сити-менеджер. – Кирпичи не остаются в ямах навсегда, это временное решение. Обратите внимание, к середине июля кирпичей в 2018 году уже не было.

Более того, глава администрации отметил, что несколько улиц города, которые отремонтировали десятилетие назад, эксплуатируются без текущего ремонта, что говорит о качестве. К тому же, эксперты, которые никак не связаны с городом, оценивают наши дороги как одни из лучших в Северо-Западе.

Про планы на будущее

На пресс-конференции затронули и строительство котельной на Фестивальной, и ЖК «Молодежный» на Кольском, куда из ветхого и аварийного жилья должны переселить мурманчан

– Расселить Фестивальную улицу нельзя, поэтому решили, что нужно строить котельную. Это сложный участок, поблизости залив. Мы тщательно подбирали топливо, и в итоге остановились на мазуте. Сейчас построен корпус котельной, продолжается строительство резервуара для хранения мазута и коммуникаций, – подчеркнул Андрей Сысоев.

Напомним, новая котельная будет отапливать жилые дома, учебное учреждение и административные объекты в данном районе. Построить ее планируют к следующему отопительному сезону и практически все процессы на ней будут автоматизированы, специалисты должны только контролировать работу.

В конце 2018 года ЖК «Молодежный» получил разрешение на ввод в эксплуатацию и муниципалитет сразу же выкупил там 49 квартир, чтобы переселить в них людей из аварийного жилья.

– В этом плане, 2018 год выдался непростым. В 2017-м закончилась соответствующая федеральная программа, поэтому прекратилось финансирование. Весь прошлый год мы ждали, что будет дальше: продлят ли программу. Но муниципалитет смог выделить собственные средства, на которые и были приобретены эти 49 квартир из 169, – объяснил глава.

Рассказать еще больше о планах на будущее Андрей Сысоев планирует на аналогичной встрече, которая состоится в феврале.