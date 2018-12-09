Новый вид тлей назвали в честь ученого из Кандалакшского заповедника

В мире литературной писательнице Урсулы Ле Гуин про волшебника Средиземноморья все живое и неживое имело два имени. Одно - общеизвестное, другое знали лишь избранные, ведь через него можно было получить безграничную власть.

В нашем настоящем мире многие предметы и живые организмы тоже имеют два имени. Например, мы знаем такое насекомое, как тля. Некоторые из нас помнят по детским книжкам, что тли для муравьев что-то вроде коров. Но на самом деле этих насекомых множество видов, и каждый имеет особое название. Один недавно был назван в честь выдающегося ученого из Кандалакши.

Обнаружил его несколько лет назад старший научный сотрудник Лаборатории систематики насекомых Зоологического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге Андрей Валерьевич Стекольщиков.

- С 1981 года, еще с первого курса университета, я начал заниматься фауной и систематикой тлей. Так что мой научный стаж в этой области составляет более 37 лет, - рассказывает Андрей Стекольщиков. - Несколько раз в начале 2000-х годов для сбора материала я посещал Мурманскую область, главным образом Кандалакшский и Лапландский заповедники. К сожалению, обработка материала по ряду причин сильно затянулась, но сейчас наконец вышла моя совместная с белорусским коллегой - заведующим кафедры зоологии Белорусского государственного университета Сергеем Владимировичем Бугой статья по фауне тлей Мурманской области. Минский коллега собирал материал в вашем регионе в конце 90-х годов прошлого века, и мы его объединили с моим, а так же с переданными мне сборами некоторых других специалистов и сборами, хранящимися в коллекции нашего института.

В статье российского и белорусского специалистов указывается, что в Мурманской области сейчас известно 162 вида тлей, однако, на деле, их, скорее всего, еще больше - 200-250 видов. Также в своем труде ученые описали два новых вида тлей. Один из них назвали Dysaphis karyakini - в честь скоропостижно скончавшегося четыре года назад Александра Сергеевича Корякина, который был заместителем директора по научной работе Кандалакшского заповедника.

- Этот человек очень помог мне в моей работе, а так же много сделал для охраны и изучения северной природы. Второй вид назван Aphis khrulevi в честь моей коллеги из московского Института проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова Ольги Артуровны Хрулевой. Этот вид я описал по хранившимся в коллекции нашего института сборам Г.Х. Шапошникова, сделанным еще в 1962 году в Мурманской области. Такие же тли были найдены на Таймыре Ольгой Артуровной в начале 2000-х годов, а так же несколько особей, собранных еще одним исследователем О.И. Ивановской на Таймыре в 1964 году, были получены мной из Новосибирска из коллекции Института систематики и экологии животных СО РАН. Т.е. этот вид живет не только в Мурманской области, но как минимум и на Таймыре. В благодарность за предоставленный материал, а так же признавая огромный вклад Ольги Артуровны в изучение экологии севера, мы и назвали вид в ее честь, - продолжает Андрей Стекольщиков.

Для людей, не близких к науке, открытие нового вида насекомых может показаться огромным событием. Но ученые относятся к этому спокойнее. Как рассказывает наш собеседник, для энтомологов - специалистов по насекомым - это рутинное занятие. Ведь каждый год описывается несколько тысяч новых видов. Ученые предполагают, что на Земле будет найдено еще не менее одного миллиона видов насекомых, а по самым смелым прогнозам - от 10 до 30 миллионов видов.