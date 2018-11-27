Вместе сделаем город зеленым

Экологический проект «Заполярный город-сад» был организован при поддержке Фонда «СУЭК - Регионам» и Мурманского морского торгового порта. В Мурманске подвели его итоги, наградив активных участников и настоящих энтузиастов.

На пути к цели

Вы удивитесь, но середина осени на Кольском полуострове самое лучшее время для посадки деревьев и кустарников. Именно в это время рост растений прекращается, и они переходят в состояние покоя, поэтому всего пару месяцев назад на городских улицах можно было увидеть марманчан, которые плодотворно занимались озеленением дворов, несмотря на капризы погоды.

Руководитель клуба «Ботаникум» Мария Меньшакова.Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Полевой этап работ проекта «Заполярный город-сад» завершился только в октябре. Этой деятельностью мы занимаемся давно, но в этом году нам повезло - смогли получить грант, выиграв ежегодный конкурс «Комфортная среда обитания», – рассказывает руководитель клуба «Ботаникум», кандидат биологических наук Мария Меньшакова.

Благодаря поддержке Фонда «СУЭК - Регионам», Мурманский арктический государственный университет получил финансовую помощь в размере 150 тысяч рублей.

С 2011 года конкурс «Комфортная среда обитания» проводится в регионах присутствия Сибирской угольной энергетической компании, и уже в 2016-м при содействии Мурманского морского торгового порта возможность выиграть грант появилась у северян. Так, в 2018 году спонсоры поддержали сразу четыре инициативы наших земляков. Помимо МАГУ в число получивших поддержку вошли детский сад № 26, который приступил к организации экологической тропы, и школа «Северный ветерок», получившая средства на проведение чемпионата Мурманской области по беговелоспорту.

Студенты МАГУ, которые усердно трудились, чтобы украсить территорию около своего университета.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Еще один масштабный проект, реализованный в рамках гранта, - это соревнования «Физкультурник Сhallenge». Проверить себя на выносливость летом решились более 50 человек. Им пришлось состязаться в функциональном многоборье, по-простому - кроссфите, на Центральном стадионе профсоюзов.

Всего на четыре проекта было выделено 515 тысяч рублей.

– Получение гранта позволило вывести нашу работу на более высокий уровень, мы смогли закупить очень красивые кустарники, современные материалы. Самое сложное, вы не поверите, - все купить, потому что в Мурманске не очень развита тема зеленого строительства, найти материалы в городе практически невозможно - приходится везти из других регионов, а это, естественно, дополнительные расходы, – объясняет Мария Юрьевна. – Но когда ты видишь, как у ребят загораются глаза, ведь их клумба принимает очертания готового объекта, понимаешь, что результат стоит всех этих трудностей. Я могу с гордостью сказать: сегодня мы награждаем людей, которым не все равно, которые хотят сделать Мурманск лучше.

Общее дело

Церемония награждения состоялась в стенах университета в субботу, 24 ноября. Причем ее участниками стали не только студенты. Здесь собрались и общественные деятели, и воспитатели детсадов…

Изначально рассадой с клубом «Ботаникум» поделился Полярно-альпийский ботанический сад, и вот спустя время воспитанники Марии Меньшаковой уже сами делятся ею с активными горожанами.

Выпускница университета Мария Оленина.Фото: Анна СТЕПАНОВА

– С Марией Юрьевной я познакомилась на улице, мы как раз работали с друзьями на Кольском, 113. Она подошла ко мне, спросила, нужны ли какие-то материалы. От предложения отказаться я не смогла, – улыбается Мария Оленина, выпускница МАГУ.

Даже после получения диплома она продолжает участвовать вот в таких проектах родного вуза.

- Проект получился молодежный. Мы проводим мастер-классы для садоводов-любителей и обучаем их небольшим хитростям. Во-первых, до начала посадки необходимо реанимировать почву, иногда даже приходится отвоевывать газон у автолюбителей, которые норовят поставить на него свой транспорт. Во-вторых, мы высаживаем растения, занимаемся, насколько возможно, декорированием, – рассказывает руководитель клуба «Ботаникум». – Очень хочу отметить дошкольные образовательные учреждения - в них работают удивительные люди! В череде своих дел они находят время, чтобы украсить территорию детсада.

Около одного из корпусов МАГУ. Фото: пресс-служба ММТП.

Общественные организации тоже не остаются в стороне. Центр защиты материнства «Колыбель» с помощью цветов создает около крыльца своего офиса необходимое настроение.

– Первый раз мы обратились в «Ботаникум» два года назад, узнали о нем совершено случайно, увидев информацию в социальной сети. К нам приехала Мария, посмотрела место, которое мы собирались благоустраивать, определила, солнечная ли у нас сторона, какие кустарники лучше приживутся, – рассказывает волонтер центра, консультант телефона доверия Любовь Трифанова. – Мы хотели, чтобы мамочки, приходящие в «Колыбель», видели красоту сразу же, только подходя к центру. Это создает специальное настроение. Мы сделали заборчик около этого цветника, он, как и наши цветы, получился ярко-желтым.

Сотрудники центра защиты материнства помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Если есть проблемы в материальном плане или нужна психологическая помощь, у нас работают квалифицированные специалисты - юристы и психологи. Есть телефон доверия, на него можно позвонить, и мы перенаправим к специалисту, – подчеркивает Любовь.

Результат работы команды Марии Олениной был представлен в презентации.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Встреча с участниками проекта «Заполярный город-сад» прошла по-семейному. Для всех собравшихся в конце мероприятия организаторы подготовили небольшой сюрприз – флорист Алина Масленникова провела мастер-класс, создав кольцо из хвои для украшения новогоднего стола. В руках хрупкой девушки клеевой пистолет вовсе не кажется опасным инструментом, однако в целях безопасности совсем маленьких зрителей к нему допускать не стали. В качестве призов победителям и призерам конкурса вручили комплекты садоводческого инструмента для продолжения работ.

Поддержка для всех

Представители Мурманского морского порта напоминают, что прием заявок на следующий конкурс социальных проектов начнется уже в феврале - марте 2019 года.

– Мы видим, с какой любовью воплощаются в жизнь идеи и предложения неравнодушных горожан. А значит, решение о поддержке этих инициатив в рамках конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания-2018» Фонда «СУЭК – Регионам» было правильным. Будем ждать новых предложений, – подчеркнула начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Победителями проекта стали:

- команда Агаты Климюк, озеленявшая двор на ул. Старостина 13

- команда Марии Олениной, работавшая около дома № 13 на Кольском проспекте

- активисты центра поддержки материнства «Колыбель», которые украсили цветами территорию около своего офиса

Особыми призами отмечены:

- коллективы детских садов № 13 и 15, которые вместе со своими воспитанниками сажали цветы на своей территории