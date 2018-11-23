Зоозащитники Заполярья: Не надо поливать кровью Мурманскую область!

Заполярные активисты уже, кажется, отчаялись доказать депутатам Мурманской областной Думы, что предложение без разбора усыплять всех отловленных животных - явно не лучшая законодательная инициатива. Но предписание прокуратуры убрать с улицы кошек и собак, не имеющих хозяев, по всей видимости, гораздо сильнее доводов зоозащитников.

«Они хотят отловить всех»

- В сентябре депутаты стали рассматривать поправки в закон Мурманской области «О содержании животных». В частности, они предлагают исключить из него пункт 7 статьи 6, который гласит, что стерилизованные безнадзорные мокроносые, имеющие метку установленного образца, отлову не подлежат, за исключением проявляющих немотивированную агрессию к человеку, - вводит в курс дела представитель Фонда помощи животным «Путеводная звезда» Анна Туркина. - Если народные избранники примут эту поправку, то все бездомные животные должны быть отловлены. Мы не против того, чтобы кошки и собаки исчезли с наших улиц - собственно говоря, мы и стараемся минимизировать их число, пристраивая подобранных нами подопечных в добрые руки. Но на данный момент в Мурманской области нет условий для содержания такого количества отловленных особей.

Зоозащитники уверены, что такое изменение закона приведет к массовому убийству братьев наших меньших. А они по понятным причинам категорически против такого поворота событий. В конце концов, ни собаки, ни кошки не виноваты в том, что их нерадивые хозяева сначала взяли их домой, а потом выкинули на улицу. К тому же в первую очередь под отлов попадут дворовые собаки, которые уже стерилизованы, социально адаптированы и не приносят никакого вреда. Разумеется, есть дикие особи, целыми стаями обитающие в сопках и представляющие реальную угрозу для человека. Их нужно отлавливать и, если они агрессивны, усыплять.

- Все фонды помощи животным и приюты со всего Заполярья объединились, чтобы объяснить парламентариям и власти, что безвозвратный отлов негуманен и ни в коем случае не должен быть применен. Отловить одномоментно всех бездомных собак не получится, а значит, природа почувствует угрозу истребления вида, и они начнут размножаться с новой силой, - бьют тревогу активисты. - Кроме того, без изменения закона сегодня и так идет массовое усыпление животных за бюджетные деньги. По статистике центров временного содержания животных, из 10 собак обратно в среду обитания возвращаются только две не агрессивные. По нашей статистике, угрозы для человека не представляют 9 из 10 животных. Это не гуманно и не правомерно! Не надо поливать кровью беззащитных животных Мурманскую область!

Подключайся к акции!

Рабочая группа по решению вопросов в сфере регулирования численности безнадзорных животных, в которую вошли представители власти и зоозащитники, уже вынесла резолюцию, в которой настаивают отложить принятие поправок в закон ввиду отсутствия условий для содержания отловленных животных. Волонтеры предлагают начать работать по переходной программе: построить приюты для животных и определить правила игры. Сейчас же заняться массовой стерилизацией собак, начать активно работать с владельцами домашних питомцев, обязав их регистрировать и чипировать своих любимцев, и выстроить ситуацию таким образом, чтобы люди понимали, что за выкинутое на улицу животное придется платить крупный штраф. Кстати, это должно касаться и выгула в неположенном месте без поводка и намордника.

Чтобы привлечь внимание общественности и доказать депутатам, как много людей считают возможное решение диким и неприемлемым, активисты организовали в соцсетях флешмоб. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого надо просто обновить свою фотографию, поставив фото с названием акции себе на аватар до 29 ноября, и сделать репост записи.

Для участия в флешмобе люди обновляют фотографию профиля, устанавливая данную картинку, и делают репост записи. Фото: vk.com/pz_51.

- Флешмоб начался в 11.00 21 ноября. Сразу же к нам стали подключаться администраторы всех групп помощи животным и не только, а потом и просто неравнодушные люди. Флешмоб набирает обороты - на сегодняшний день к нему присоединились больше 2 тысяч человек из Мурманска и области, - делится своей идеей автор инициативы Людмила Романова. - Конечно, хотелось, чтобы соцсети запестрели, но не все, кто высказывается в комментариях в поддержку животных, готовы активно выполнить самый главный пункт - заменить свое фото на странице на картинку. А ведь только так мы можем показать, сколько нас.