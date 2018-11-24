«Дорожная карта» не для всех!

Большая часть жителей Заполярья и слыхом не слыхивали об Указе Президента России от 7 мая 2012 года №597, а меж тем, именно он перевернул с ног на голову зарплаты в поликлиниках Минобороны нашей страны. Все «повышение к 2018 году средней заработной платы на 200 процентов» и «создать прозрачный механизм оплаты труда» обернулись едва ли не расколом в коллективе военных медиков и практически отсутствием всякого стимула работать. А дело вот в чем...

- С декабря 2017 года в нашей поликлинике стали производить выплаты согласно Указу Президента России. В итоге зарплаты медицинских сестер стали меньше зарплат санитарок. В конце прошлого года по «дорожной карте» врачи получили по 120 тысяч рублей, а санитарки - по 60 тысяч рублей. Медсестрам дополнительные выплаты оказались не положены. При обращении к руководству: «Почему так?», мы получили ответ: «Читайте Указ № 597, вам не положено!». Все это происходило накануне Нового года, и праздничное настроение было, мягко говоря, испорчено, - рассказывает о трудовой несправедливости Александра Синева, старшая медицинская сестра терапевтического отделения поликлиники филиала №3 ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России.

К слову, как метко подметила Александра Ильинична, работу санитарки может выполнять, по сути, любой человек — для уборки помещений, мытья полов, стен и окон образование не нужно. А вот медсестрам, на плечах которых лежит ответственность за выполнение сложных медицинских процедур и за здоровье пациентов, без него не обойтись. Кроме того, свою квалификацию необходимо постоянно подтверждать. Но наступление 2018 года никак не изменило ситуацию, как и разумные доводы среднего персонала к своему руководству.

- Небольшие перемены наступили лишь в марте — нам все-таки доплатили по 20 тысяч рублей. Мы хоть и получили меньше всех, но у нас хотя бы появилась надежда на лучшее. Но, как оказалось, напрасно. Нам долго не выдавали расчетные листы за апрель, а накануне Дня Великой Победы объявили, что выплат по «дорожной карте» больше не будет, - говорит медсестра Екатерина Катречко. - В итоге по сей день мы получаем в среднем на 15 тысяч рублей меньше, чем санитарки.

Руководство медицинским сестрам искренне сочувствует, но ничем помочь не может. Тем самым средний персонал загнали в острую социальную напряженность. Согласитесь, тяжело выкладываться по полной, когда твой труд месяц за месяцем обесценивают. В поисках справедливости Александра Синева написала обращение президенту Владимиру Путину, под которым свои подписи поставили подавляющее большинство ее коллег. Но в итоге все равно остались ни с чем.

В управлении президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан не нашли в письме заполярных медсестер ни предложений, ни заявлений, ни жалоб, которые должны в нем содержаться по закону. А врио начальника организационно-планового управления Главного военно-медицинского управления Минобороны России М. Куандыков в своем ответе подчеркнул, что показатели за первый квартал 2018 года по повышению заработной платы среднего медицинского персонала достигнуты и составляют 49 300 рублей, а задачи, поставленные в Указе №597, выполнены. Вопрос, как именно, судя по всему, не стоит. В отчетах, которые дойдут до главы государства, этот странный перекос в оплате труда медицинских сестер Мурманской области отражен, наверняка, не будет.