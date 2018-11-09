Мурманская международная деловая неделя-2018: программа события

Мурманская международная деловая неделя в 2018 году пройдет с 12 по 16 ноября. Одно из ключевых событий в жизни региона соберет вокруг себя больше 3 тысяч участников из 20 субъектов нашей страны.

– На полях Мурманской международной деловой недели традиционно заключаются соглашения о сотрудничестве российских и зарубежных предприятий и организаций, обсуждаются существующие и перспективные проекты в различных отраслях социально-экономического развития, – рассказывают организаторы.

В центре внимания как всегда арктический шельф, энергетика и туризм, горнодобывающая промышленность. Координатором деловой недели выступает министерство экономического развития Мурманской области.

Среди важнейших документов, которые будут подписаны на полях ММДН – соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ПАО «Энел Россия» на сумму 273 миллиона евро, предусматривающее создание новых высокотехнологичных производственных объектов и инфраструктуры в сфере электроэнергетики, а также соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Кольского района и ООО «Новатэк-Мурманск» на сумму 5,57 миллиона рублей о намерении сторон взаимодействовать в решении вопросов обеспечения комплексного социально-экономического развития села Белокаменка сельского поселения Междуречье.

В понедельник, 12 ноября, открытие деловой недели начнется со специализированной выставки-конференции «СЕВТЭК-2018», проведение которой запланировано с 9.30 до 17.00 в деловом центре «Арктика».

Через полчаса, в 10.00, эстафету подхватит Мурманский медицинский колледж. Там в рамках Недели науки «Молодая наука Арктики» представят и инженерную выставку молодых исследователей, и интеллектуальный конкурс, и образовательную программу для участников международного форума «Шаг в будущее».

Еще одним важным мероприятием дня станет международная конференция «Освоение арктического шельфа: Шаг за шагом». Она пройдет в деловом центре «Меридиан» с 15.00 до 18.00.

– В центре внимания современное состояние, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа, развитие береговой инфраструктуры, новые логистические потребности арктических проектов, – гласит анонс.

Программа первого дня.

Второй день деловой недели начнется с международной конференции «Полярные маршруты Арктики». С 10.00 до 12.00 она будет проводиться в зале «Ocean Hall» делового центра «Меридиан», после чего продолжится на других площадках Мурманска, 14.00 до 16.00.

Во вторник также продолжат свою работу площадки Недели науки, конференции «СЕВТЭК» и «Освоение арктического шельфа: Шаг за шагом». Российско-финляндская встреча деловых кругов «Презентация региона Северная Карелия, Финляндия» пройдет с 14.00 до 18.00 в конференц-зале «Меридиана».

Программа второго дня.

Среда, 14 ноября, окажется не менее насыщенной на события. Помимо работы основных площадок, в деловом центре «Арктика» с 10.30 до 13.30 запланировано заседание рабочей группы «Развитие промышленности и технологий». В Кировске проведут круглый стол по туризму, а в 14.30 уже снова в Мурманске, в областной филармонии, состоится пленарное заседание деловой недели под названием «Арктическим курсом».

Программа третьего дня.

Программа третьего дня.

Инвест сессия начнется на следующий день. В течение всего четверга, с 9.30 до 17.00 зал «Москва в гостинице «Артика» будет центром притяжения для обсуждения государственно-частного партнерства на Северо-Западе. Здесь же в конференц-зале женщины-предприниматели обсудят опыт северных регионов. Начало конференции «Женщины в социальном бизнесе» запланировано на 10.00. Еще одна конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона: взгляд в будущее» начнется в это же время в Кировске в местном ДК. Ровно, как и экологический форум, она продолжится на следующий день, 16 ноября.

Программа четвертого дня.

Пятница станет заключительным днем деловой недели, и основные мероприятия пройдут в муниципалитетах Мурманской области. В Мончегорске с 12.00 до 16.00 - деловая сессия «Социальное партнерство. Социальное проектирование». А в Полярных Зорях гостей и жителей города ждет круглый стол на актуальную тему «Арктика и общество: вопросы обращения с отходами».

Программа четвертого и пятого дня.

Более подробно с полной версией программы VII Мурманской международной деловой недели можно познакомиться, нажав на данную ссылку. Там же вы найдете культурную программу события.