Вышел новый фильм «История мурманской полиции» про засаду в шкафу, патруль на лодочке и Пушкина-студента во главе силовиков

- Неделю или две мы «просидели» в Архангельске. Только там, в архиве, сохранились все необходимые исторические бумаги до 1921 года. Мы нашли даже такие документы о мурманской полиции, которые вообще никто до нас не читал. И показываем их зрителям нашего фильма, - с гордостью пояснил нам видеограф, глава студии «Премьера» Руслан Горбов.

Один из создателей фильма отметил небывалую сложность в сокращении интересного исторического материала. В фильм не удалось вместить все задуманное.Фото: Виктор КОСТРОВ

Мурманчанин поделился впечатлениями о съеках необычного кино. Он - один из авторов документальной ленты «История мурманской полиции». Работа шла совместно с майором внутренней службы УМВД по Мурманской области Юлией Гарам, выступившей, также, в качестве продюсера и сценариста.

Изобретательной и красивой графики в фильме больше чем текста, поэтому он воспринимается очень легко.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Изначально планировался хронометраж 60 минут, но потом мы поняли, насколько тяжело вместить весь материал, пришлось увеличить продолжительность до полутора часов. Вся документация представлена в виде «мультиков» и 3D-графики. Спасибо за это студии «Премьера»! А также, за красивую музыкальную аранжировку, которая звучит на всем протяжении фильма, - рассказала Юлия Дмитриевна.

Премьера «Истории...» прошла в кинотеатре «Мурманск» 9 ноября. Это первая в мировом кинематографе попытка раскрыть всю историю полиции на Крайнем севере. И удачная. Благодаря самым современным компьютерным технологиям, старинные документы и заново обработанные редкие фотографии буквально оживают, завораживают зрителя.

Приятная музыка погружает в атмосферу ностальгии. Украшают фильм и живые интервью с участниками событий, знаковых для Заполярья. Про массовый захват заложников на архипелаге Новая Земля мы узнаем от главного участника событий. Кстати, случай этот малоизвестный. Даже в нашей редакции никто не слышал о нем.

ПАТРУЛЬ НА ЁЛАХ

Среди зрителей встречались ученики кадетских школ, а также семьи сотрудников мурманской полиции.Фото: Виктор КОСТРОВ

Первая часть возвращает нас в эпоху петровских реформ, на 300 лет назад, к началу 1700-х годов. Именно тогда в России появилась полиция как таковая. Прошло полтора столетия, прежде чем эта служба укоренилась в нашем регионе.

- В середине 19-го века на Кольском полуострове резво развивалась рыбная промышленность и оленеводство, увеличился товарооборот с другими странами. В свою очередь этот небывалый экономический подъем подъем повлек небывалый рост преступности в Кольском уезде, - рассказывает ненавязчивый голос за кадром. - Нередки были случаи нарушения иностранцами границ империи: грабежи, мародерства. А местное население занималось контрабандой алкоголя и товаров в промышленных масштабах.

Царь спохватился в 1868 году, учредив в Коле полицейское управление. Подведомственной территорией оказался весь полуостров без учета Кандалакши. Следили за порядком... всего 7 (!!!) служащих. Трудно поверить! Даже сейчас, с учетом современных технологий, не получится взять контроль над такой гигантской территорией. Даже если увеличить штат в 10, в 100 раз. Но тогдашние полицейские как-то справлялись - без дорог, освещения, нормального обеспечения, качественного оружия. Правда, и население тогда было поменьше. Примерно, в 1 000 раз.

- Большинство селений располагалось вдоль терского и мурманского берегов, Для разъезда полицейским предоставили одну ёлу – беспарусное гребное судно для транспортировки грузов, сделанное по норвежскому образцу. Не раз они подвергали жизнь опасности, выходя в неспокойные воды для несения службы, - продолжает рассказчик.

«ЗАЧЕМ ТЫ ПОШЕЛ ТУДА?»

Вторая часть полностью посвящена эпохе СССР. Сразу «всплывает» забавная деталь. Оказывается, первый глава милиции был тезкой знаменитого литератора – Павел Пушкин. Парню было всего 19 лет. Зато Паша оказался неплохим управленецм: «студент» нашел надежных людей, выбил помещение, поставил дело на твердую ногу... И это в поствоенном хаосе!

Эта же часть киноленты рассказывают нам трагическую историю из 1971 года. Милиционер погиб при спасении людей из машины, затонувшей в реке. Позже 30-летний Михаил Габринец получил посмертное звание героя. Спустя почти полвека, создатели фильма нашли дочь Михаила и взяли у нее интервью. Вспоминая тот страшный день перед камерой, она с трудом сдержала слезы.

- Меня все время мучает один и тот же вопрос. Папа, зачем ты туда пошел? Ты ведь уже отдежурил. Ты мог бы вернуться домой, к нам, своим детям, которых ты так любил. Но, видимо, исполнение долга было для тебя святым...

Схема показывает, как милиционеры пытались продвинуться на лодке к машине, застрявшей на краю водопада. Фото: студия «Премьера»

ДЕПУТАТ НА ЧАС

Третья часть поясвящается современной мурманской полиции. Скупые кадры кинохроники передают неповторимую «ауру» 1990-х годов. Мы видим рыночные лотки, «братков» с нахальными глазами и редкие кадры оперативной съемки. Вот, например, бандиты «отожгли» на складе с паленым алкоголем: вели торговую ведомость с уморительными орфографическими ошибками в каждом слове.

Особый интерес представляет сюжет о теракте на архипелаге «Новая Земля» в 1998 году. Дедовщина довела солдат до жестокого бунта. Расправившись со старшим по званию, они захватили школу. Десятки женщин и детей попали в плен. Спасательную операцию тогда возглавлял тогдашний глава мурманской милиции.

- Когда мы летели туда из Североморска, я еще в вертолете спросил у других участников: «какую легенду Вы себе придумали?» Они ответили: «а мы так и скажем, как есть». Я сразу понял, что так дело не пойдет. Захватчики не станут доверять полковнику милиции. Я решил, что назовусь помощником депутата.

Расчет оказался верным. На Новой Земле удалось провести сложную операцию и спасти всех заложников. Интересный факт: когда спецназ прибыл в воинскую часть, то спрятался в шкафах канцелярского помещения. Такая вот неожиданная засада.

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

Во время премьеры фильма в зале собралось свыше сотни человек. Образование и развелчение в одном флаконе. Полтора часа удовольствия гарантированы были каждому зрителю. И не только из Мурманской области. Сложная информация «разжевана», разложена по полочкам и подается зрителю в виде качественной инфографиrи. Анимация гармонично сочетается с текстом.

Как отметили ветераны мурманского МВД, путь к созданию картины был тяжелым и трудным, Но зато все получилось так, как они мечтали на протяжение десятилетий. В Ближайшее время фильм покажут на региональном телеканале. По поводу отдельной продажи Руслан Горбов еще не уверен. А вот на «Ютубе» фильм точно не появится. Все-таки, в него были вложены огромные деньги и большой труд.

Будем надеяться, что качественную «документалку» продадут в итоге федеральному каналу: «Культуре» или «ОТР». Фильм явно заслуживает, чтобы его увидели по всей России.