«Сортавала» пошла в обход

30 Окт. 14:24 2018-10-31T11:23:13+03:00

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На год раньше

К работам на новом участке автодороги А-121 «Сортавала» в Пряжинском районе Карелии приступили в 2016 году. Отрезок с 424-го по 445-й километр планировали открыть в 2019-м, но строительство завершилось на год раньше предусмотренного контрактом срока. Дорожники скромно пожимают плечами: «Главное - высокие темпы и грамотная организация работ».

– Очень важно работать с добросовестными и ответственными подрядчиками, – подчеркивает главный инженер ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос. – Тогда обязательно получится качественная и красивая дорога.

Новый отрезок, строительство которого реализовало АО «АД», проходит вдоль береговой линии нескольких озер и через реку Ламминоя. В сентябре участок был готов на 98%. В это время рабочие занимались обустройством дороги: наносили разметку, устанавливали пешеходное ограждение, дорожные знаки… В общем, делали последние приготовления, а в скором времени движение по новому отрезку запустят в полном объеме. Дорожники уверены, что водители с удовольствием поедут по комфортной дороге, с воодушевлением приговаривая:

– Дорога - класс! Очень мягкая, как по маслу.

Дороги будущего

Трасса А-121 «Сортавала» находится в ведении ФКУ Упрдор «Кола», подведомственного Росавтодору. Руководство учреждения проводит по новому объекту небольшую экскурсию для СМИ. Главный инженер Управления Дмитрий Джос с гордостью рассказывает о том, как изменилась дорога А-121 «Сортавала» за последние пять лет, о технологиях, которые применялись при строительстве нового участка.

– За пятилетку мы построили 32,5 километра новой дороги. Вместе с этим участком получается почти 53 километра. И на этом не собираемся останавливаться. Впереди большие проекты.

По словам главного инженера ФКУ Упрдор «Кола», без применения инноваций современную автомагистраль не построить. Карелия не исключение: дорожники, работающие на федеральных дорогах, отлично знают свое дело. На новом участке для укрепления откосов дороги и соблюдения требований экологической безопасности дорожники смонтировали уникальные подпорные сооружения - стенки из коробчатых габионов, заполненных камнем в объеме почти 2 тысячи кубометров и высотой до 10 метров. При строительстве участков дороги А-121 «Сортавала» от границы с Ленинградской областью в Лахденпохском районе для укрепления слабых грунтов была применена технология буронабивных свай. Если взять только один 24-километровый участок (173-197 км), и поставить в одну линию все установленные на нем сваи, то их длина составит более 350 километров!

На самом деле подобных примеров можно привести много. Чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд федеральные дорожники применяют все самое передовое и современное. Так с прошлого года взяли на вооружение опыт скандинавских стран по нанесению осевой горизонтальной разметки желтого цвета. Пока только в рамках эксперимента, но уже по итогам прошлой зимы количество ДТП на участках с желтой разметкой значительно снизилось

Трасса в помощь

Новый отрезок автодороги А-121 «Сортавала» идет в обход населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро - это сокращает путь на 3 километра. Ранее существовавший участок относился к IV категории. Крутые спуски и подъемы, резкие повороты…

Скорость движения была ограничена, да и проезжать по такому маршруту было небезопасно. Теперь все по-другому. По словам главного инженера ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрия Джоса, для строительства обходов есть несколько причин.

– Основные моменты - это безопасность для жителей населенных пунктов, где проходит федеральная дорога, по которой, как правило, всегда идет интенсивный поток транспорта. Кроме того, это беспрепятственный проезд, уйдя за пределы города или поселка автомобилям не надо снижать скоростной режим. Особое внимание дорожники всегда уделяют экологии. Отсутствие интенсивного движения влечет за собой значительное улучшение экологической ситуации. Строительство нового участка автодороги не нарушило природный ландшафт Карелии – отмечает главный инженер. – Трасса по-прежнему остается одним из самых красивых туристических маршрутов России.

Развитие трассы А-121 «Сортавала».

Масштабные планы

Планов по развитию автодороги А-121 «Сортавала» у ФКУ Упрдор «Кола» много. Уже через год запланирована сдача эксплуатацию еще одного участка трассы - строящегося сегодня обхода Ихалы в Лахденпохском районе (с 197-го по 215 километр). Дорога станет короче на 2,7 километра.

– К зиме здесь должны быть завершены земляные работы, – делится Дмитрий Джос. – Ровно через год - к концу октября 2019-го - дорога будет введена в эксплуатацию.

Впрочем, на трассе А-121 появляются не только новые участки, но и ремонтируются уже существующие.

– Например, в Приладожье сейчас идет капитальный ремонт 53-километровой дороги от «Сортавалы» до международного автомобильного пункта пропуска «Вяртсиля» на границе с Финляндией, – говорит Дмитрий Джос. – Работы проводятся на двух участках. Первый, с 0-го по 16 километр, уже полностью имеет новое дорожное покрытие, на втором, с 16-го по 29 километр, полным ходом идет капитальный ремонт, а остальные два - на стадии согласования проектной документации. Планируем в 2020 году иметь хорошую подъездную дорогу к границе с Финляндией. Рядом на автодороге А-121 «Сортавала» идет ремонт искусственных сооружений, а в 2019 году с 273 по 293 километр выполнен ремонт. Планы на самом деле масштабные.

В завершение беседы главный инженер ФКУ Упрдор «Кола» добавляет, что в учреждении разработана и представлена на рассмотрение в Росавтодор программа развития автотрасс Карелии и Мурманской области до 2030 года. Главная цель на ближайшие годы - добиться 100-процентного нормативного состояния дорог и высокого уровня их содержания.

КСТАТИ

В ближайшем будущем дорожникам предстоит решить много важных задач на «Сортавале». Существуют реальные перспективы строительства обхода Сортавалы и Лахденпохья (имеется в виду обход сразу нескольких населенных пунктов с 215-го по 273 километр). Из-за непростых геологических условий этот участок является одним из самых сложных на всей автомагистрали. Впрочем, проектная документация разработана и даже прошла государственную экспертизу. Ждет начала реализации проект строительства следующего участка с 445 по 469 километр в Пряжинском районе с выходом на Р-21 «Кола» и строительством развязки на пересечении двух дорог.