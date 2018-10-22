2018-10-22T16:54:34+03:00
Общество

Приставы нашли алиментщика из Мурманской области, который рассказал о своей неуловимости в YouTube

Сотрудники УФССП нашли северянин, который задолжал 260 тысяч рублей, из-за упоминания Ледового озера в видеоролике
Виктор КОСТРОВ
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Видимо, мужчина не ожидал, что приставы тоже являются активными пользователями интернета.Видимо, мужчина не ожидал, что приставы тоже являются активными пользователями интернета.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Казалось бы, сам бог велел «залечь на дно» возле водоема. Житель Заполярья, который уходил от преследования, так и сделал. Но скрыться все же не удалось.

Совершенно случайно житель Мурманской области выдал себя с головой. Подвела любовь к высоким технологиям и видеоблогингу. Необычную историю рассказали в отделе судебных приставов Заполярья.

Житель Колы расстался со знакомой женщиной, однако платить алименты на общего ребенка не собирался. Скопился внушительный долг - 280 тысяч рублей. Правда, от судебных приставов мужчина успешно скрывался. В конце концов колянин «дернул» в другой город и снял там квартиру. Видеоролик с новосельем выложил на Youtube.

- Во время видеотрансляции горе-папаша сообщил зрителям, что разыскивается судебными приставами, в связи с чем не может назвать адрес, однако упомянул, что недалко от места жительства находится благоустроенный водоем. Пристав, смотревший трансляцию, узнал Ледовое озеро в Мурманске, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Мурманское Ледовое озеро легко узнать по большому утесу на западном берегу, который напоминает великана, лежащего на спине. Фото: архив "КП"

Мурманское Ледовое озеро легко узнать по большому утесу на западном берегу, который напоминает великана, лежащего на спине. Фото: архив "КП"

«Кусочек» водоема попал в кадр, когда мужчина снимал вид из окна. В этом же ролике алиментщик обмолвился, что приставы никогда его не найдут. И, как говорится, «накаркал».

Житель Колы все-таки не избежал беседы с приставами. Фото: пресс-служба УФССП по Мурманской области

Житель Колы все-таки не избежал беседы с приставами. Фото: пресс-служба УФССП по Мурманской области

Включив дедуктивный метод, сотрудники УФССП вычислили не только дом, из которого велась съемка, но даже точный этаж и подъезд. Найти мужчину не составило труда. В данный момент ведется исполнительное производство. Колянину грозит опись имущества и запрет на путешествия за пределы РФ, в случае невозмещения долга.

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