2018-10-06T23:12:31+03:00
Недвижимость

В Мурманске новую «порцию» дорожек на Семеновском озере открыли веселые малыши-велосипедисты

Стало известно, получат ли северяне долгожданный кольцевой маршрут вокруг водоема [видео, фото]
Виктор КОСТРОВ
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В Мурманске участники велоклуба для самых маленьких «Северный ветерок» опробовали новые велодорожки на Семеновском озере. И, кажется, остались довольны. Особенно, если учесть, что каждого угостили вкусным, сладким пряником на дорожку.В Мурманске участники велоклуба для самых маленьких «Северный ветерок» опробовали новые велодорожки на Семеновском озере. И, кажется, остались довольны. Особенно, если учесть, что каждого угостили вкусным, сладким пряником на дорожку.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Запах свежего дерева, первого снега и ледяной воды... Такие ароматы окутали нас во время прогулки 6 октября. В Мурманске на Семеновском озере завершилась «вторая очередь» (то есть, часть) проекта по благоустройству. Добавлено еще порядка километра асфальтовых дорожек.

Новая детская площадка ярко выделялась в окружении свежевыпавшего снега. Фото: Виктор КОСТРОВ

Новая детская площадка ярко выделялась в окружении свежевыпавшего снега.Фото: Виктор КОСТРОВ

Они здорово подходят для велопоездок, спортивных забегов и пеших прогулок. Сквозь сказочно красивый лес выстроился полный маршрут от набережной водоема до «Памятника печной трубе».

Тренажеры для накачивания икроножных мышц и развития грудной клетки. Фото: Виктор КОСТРОВ

Тренажеры для накачивания икроножных мышц и развития грудной клетки.Фото: Виктор КОСТРОВ

Но если ландшафт восхищает, то наполненность - нет. Еще одна обзорная площадка, новая игровая зона для детишек, участок с тренажерами и... все. Насмотревшись в сети планов и 3D-рендеров, мы ожидали большего. За вопросами обратились к куратору проекта.

- По сравнению с изначальным проектом мы ничего не сокращали. Просто в этом плане Вы увидели различные эскизы одних и тех же площадок и тренажеров, с разных сторон. Вот поэтому Вам и показалось, что их должно быть много, - пояснил «КП» гендиректор предприятия «Мурманские городские парки и скверы Александр Накай. - Да, мы планировали сделать здесь мини-поле, но от этого пришлось отказаться, в связи с обращениями граждан о сохранении березовой рощи.

Каждый из юных спортсменов продемонстрировал одиночный заезд на короткой дистанции. Фото: Виктор КОСТРОВ

Каждый из юных спортсменов продемонстрировал одиночный заезд на короткой дистанции.Фото: Виктор КОСТРОВ

Итак, теперь сеть новых дорожек покрывает всю восточную часть «Семеновского». В идеале, хочется протянуть их еще по западному берегу озера, мимо «Кванториума». То есть, закольцевать маршрут вокруг водоема. Александр Викторович подтвердил: такие планы у предприятия есть!

Специальные ножницы для красной ленты (символ открытия) разместили на бархатных подушках. Фото: Виктор КОСТРОВ

Специальные ножницы для красной ленты (символ открытия) разместили на бархатных подушках.Фото: Виктор КОСТРОВ

Новую порцию велодорожек открыли весьма торжественно, с участием Андрея Сысоева и Алексея Веллера.

На улице царил пронизывающий холод: потеплее оделись как мурманчане, так и главы города. Фото: Виктор КОСТРОВ

На улице царил пронизывающий холод: потеплее оделись как мурманчане, так и главы города.Фото: Виктор КОСТРОВ

К тому же, событие совпало с Днем города. А изюминкой праздничного мероприятия стал первый заезд.

Велосипед такой маленький, что кажется почти игрушечным, но паренек отлично объезжает на нем препятствия. Фото: Виктор КОСТРОВ

Велосипед такой маленький, что кажется почти игрушечным, но паренек отлично объезжает на нем препятствия.Фото: Виктор КОСТРОВ

Поучаствовали в нем совсем маленькие мурманчане из велоклуба «Северный ветерок». Нельзя удержаться от улыбки, глядя, как веселые карапузы в яркой одежде рассекают на велосипедиках и самокатах по новым дорожкам. Некоторые ребята еще даже ходить не научились толком, зато «железного коня» уже покорили. Вот это да - совсем малыши, а так здорово катаются!

Такие вот танцевальные «па» на беговеле не каждый взрослый выполнит. Фото: Виктор КОСТРОВ

Такие вот танцевальные «па» на беговеле не каждый взрослый выполнит.Фото: Виктор КОСТРОВ

Мурманские карапузы весело проехались по новым велодорожкам на Семеновском озере.В день города торжественно открыли вторую очередь проекта по благоустройству водоема.Виктор КОСТРОВ

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