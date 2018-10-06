В Мурманске новую «порцию» дорожек на Семеновском озере открыли веселые малыши-велосипедисты

СЕГОДНЯ 22:54 2018-10-06T23:12:31+03:00

В Мурманске участники велоклуба для самых маленьких «Северный ветерок» опробовали новые велодорожки на Семеновском озере. И, кажется, остались довольны. Особенно, если учесть, что каждого угостили вкусным, сладким пряником на дорожку. Фото: Виктор КОСТРОВ

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Запах свежего дерева, первого снега и ледяной воды... Такие ароматы окутали нас во время прогулки 6 октября. В Мурманске на Семеновском озере завершилась «вторая очередь» (то есть, часть) проекта по благоустройству. Добавлено еще порядка километра асфальтовых дорожек.

Новая детская площадка ярко выделялась в окружении свежевыпавшего снега.Фото: Виктор КОСТРОВ

Они здорово подходят для велопоездок, спортивных забегов и пеших прогулок. Сквозь сказочно красивый лес выстроился полный маршрут от набережной водоема до «Памятника печной трубе».

Тренажеры для накачивания икроножных мышц и развития грудной клетки.Фото: Виктор КОСТРОВ

Но если ландшафт восхищает, то наполненность - нет. Еще одна обзорная площадка, новая игровая зона для детишек, участок с тренажерами и... все. Насмотревшись в сети планов и 3D-рендеров, мы ожидали большего. За вопросами обратились к куратору проекта.

- По сравнению с изначальным проектом мы ничего не сокращали. Просто в этом плане Вы увидели различные эскизы одних и тех же площадок и тренажеров, с разных сторон. Вот поэтому Вам и показалось, что их должно быть много, - пояснил «КП» гендиректор предприятия «Мурманские городские парки и скверы Александр Накай. - Да, мы планировали сделать здесь мини-поле, но от этого пришлось отказаться, в связи с обращениями граждан о сохранении березовой рощи.

Каждый из юных спортсменов продемонстрировал одиночный заезд на короткой дистанции.Фото: Виктор КОСТРОВ

Итак, теперь сеть новых дорожек покрывает всю восточную часть «Семеновского». В идеале, хочется протянуть их еще по западному берегу озера, мимо «Кванториума». То есть, закольцевать маршрут вокруг водоема. Александр Викторович подтвердил: такие планы у предприятия есть!

Специальные ножницы для красной ленты (символ открытия) разместили на бархатных подушках.Фото: Виктор КОСТРОВ

Новую порцию велодорожек открыли весьма торжественно, с участием Андрея Сысоева и Алексея Веллера.

На улице царил пронизывающий холод: потеплее оделись как мурманчане, так и главы города.Фото: Виктор КОСТРОВ

К тому же, событие совпало с Днем города. А изюминкой праздничного мероприятия стал первый заезд.

Велосипед такой маленький, что кажется почти игрушечным, но паренек отлично объезжает на нем препятствия.Фото: Виктор КОСТРОВ

Поучаствовали в нем совсем маленькие мурманчане из велоклуба «Северный ветерок». Нельзя удержаться от улыбки, глядя, как веселые карапузы в яркой одежде рассекают на велосипедиках и самокатах по новым дорожкам. Некоторые ребята еще даже ходить не научились толком, зато «железного коня» уже покорили. Вот это да - совсем малыши, а так здорово катаются!

Такие вот танцевальные «па» на беговеле не каждый взрослый выполнит.Фото: Виктор КОСТРОВ