2018-10-06T21:07:31+03:00
Происшествия

Зима вне календаря: в Мурманской области выпал снег

Собрали для вас подборку фотографий из соцсетей
Анна СТЕПАНОВА
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Рассвет в Териберке. Первые лучи солнца легли на склоны сопок. Фото: Максим Ранкиевич.Рассвет в Териберке. Первые лучи солнца легли на склоны сопок. Фото: Максим Ранкиевич.
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Приход снега в регион всегда дает множество инфоповодов для СМИ. Обязательно найдутся водители, которые еще не успели переобуть свои автомобили, а это значит только одно – ДТП. Так, недалеко от Зеленоборского занесло фуру, и в результате ее развернуло и опрокинуло на бок. По дороге в Териберку рейсовый автобус столкнулся с Mitsubishi на 74 километре трассы, к счастью в этой аварии никто не пострадал, как в ночном ДТП с двумя Audi.

Фото: Просторы Кольского полуострова (vk.compolarbear_travel).

Фото: Просторы Кольского полуострова (vk.compolarbear_travel).

В Кировске дороги посыпали песком, но приключилась другая напасть – дорожники решили, что снег не помеха для укладки асфальта.

– Наконец-то начали работы на Мира, 2. Долго ждали снег, а то без него вообще никак, – написал в соцсети подписчик группы «Суровая реальность».

Фото: Роман Котик

Фото: Роман Котик

Если для спецслужб снег – повод задуматься, то для большинства северян – настоящая радость. Целый день жители заполярных городов выкладывают на своих личных страницах фотографии заснеженных улиц.

Фото: Надежда Пархоменко.

Фото: Надежда Пархоменко.

Фото: Инга Русакевич.

Фото: Инга Русакевич.

Фото: Игорь Еникеев.

Фото: Игорь Еникеев.

Фото: Павел Шалаев.

Фото: Павел Шалаев.

Фото: Танюшочек Габидуллина.

Фото: Танюшочек Габидуллина.

И не только. Снимок из самолета опубликовала Нина Ефремова.

Фото: Нина Ефремова.

Фото: Нина Ефремова.

Рады, однако, не все. Мурманчанин Дмитрий Новицкий сфотографировал 6 октября вот такой протест.

Фото: Дмитрий Новицкий.

Фото: Дмитрий Новицкий.

Напомним, на подобное «окончание лета» в этом году уже жаловались. В мае горожане выставляли фото снегопада и шутили про отопление, которое отключили накануне подарка стихии.

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