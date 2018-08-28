Выходим на международный уровень

СЕГОДНЯ 15:17 2018-08-28T15:59:30+03:00

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Мончегорск последние три года может по праву считаться литературной столицей Мурманской области. Прошедшие выходные стали тому подтверждением. 25 августа в центральном парке города металлургов, несмотря на пасмурное небо и периодический дождь, собралось множество людей. Всех их объединила любовь к поэтическому слову и третий международный литературный фестиваль «Табуретка», организованный фондом «Живая классика» при поддержке компании «Норникель» и администрации Мончегорска.

Фестиваль, объединяющий страны

Открыл литературное событие глава города Дмитрий Староверов. В своей приветственной речи он подчеркнул, что Год литературы оставил в Мончегорске знаменательный след в виде необычного арт-объекта, с которого и началась история фестиваля.

Глава Мончегорска Дмитрий Староверов.Фото: Анна СТЕПАНОВА

После торжественной части зрителей ждал настоящий сюрприз – парад литературных героев, проходивший впервые. «Ожившие» Александр Пушкин, Николай Гоголь, Лев Толстой и их муза, - все они надолго останутся в памяти и на фото собравшихся.

Где еще встретить Пушкина и Гоголя? Конечно на «Табуретке»!Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Хочется верить, что парад - это новая добрая традиция фестиваля и люди начнут готовиться к нему заранее, продумывая костюмы и образы, приезжая из разных городов. Мы из раза в раз стараемся расширять географию «Табуретки»: сегодня к нам присоединились поэты и художники из Германии, Швейцарии и Финляндии, – рассказывает журналистам руководитель фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

По традиции руководитель фонда «Живая классика» совершила «восхождение» на табуретку.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Известный немецкий писатель и переводчик Хендрик Джексон изначально не планировал ехать в Мурманскую область, но в итоге любопытство взяло верх.

– Организаторы попросили меня порекомендовать кого-то из поэтов, кто мог бы стать участником фестиваля. И во время нашей беседы я понял, что хочу поехать сам. До этого я еще не слышал про «Табуретку» и мне было интересно увидеть все своими глазами, – объясняет Хендрик перед тем, как подняться на сцену, чтобы прочитать стихотворения собственного сочинения. – В России я уже был. Четыре года назад мы путешествовали с фотографом по пяти городам вашей страны. После выпустили книгу, которая выглядит как свиток. Мы дополнили ее снимками, и вышло красиво, вы как будто сами путешествуете, только читая ее.

Выступление Хендрика Джексона.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Гость из Германии отлично говорит по-русски, но читал стихи на родном языке. Объяснив это тем, что в его произведениях много метафор и отсылок, в том числе к русской литературе.

Еще один иностранный автор, не испугавшаяся северного лета, Стефани Росиану из Швейцарии. Поэтесса выступала со стихами о современном обществе, которое стремится создать новый образ жизни.

Стефани Росиану (слева) и ее переводчик.Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Фестиваль меня захватил, видно, как много энергии вложено в его создание, – делится впечатлениями Стефани. – Это мой первый визит. В России оказалось немного холоднее, чем я думала, но природа севера очень красива.

Звучала со сцены и привычная для северян саамская речь. К следующему фестивалю организаторы планируют выпустить альманах с произведениями коренного народа.

Гостей события ждало множество сюрпризов. В их числе - выступления литераторов из России, Швейцарии, Германии, Финляндии, саамских авторов.Фото: Анна СТЕПАНОВА

на фестивале были замечены викинги.Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Для нас важно, что каждый год на фестивале выступают саамские поэты. Сейчас мы создали интернет-проект, в котором снимаем панорамы Мончегорска и Кольского полуострова. В них мы как бы расставляем фигурки местных авторов. Кликнув на одного, можно услышать стихотворение, на другого – напев. Проект развивается уже на протяжении двух лет, а если говорить про альманах, то он должен быть издан в следующем году, в планах тысяча экземпляров, – уточняет Марина Смирнова.

Из детства с любовью

Сцена не остается пустовать даже на минуту, но основное действие разворачивается в специальных шатрах. В них проходят мастер-классы, спортивные квесты и встречи с писателями. В одном из таких расположился литературный совет, где начинающий поэт может прочитать свое творение и получить отклик профессионалов.

Читатели, даже самые маленькие, тоже не остались без дела. В белоснежном шатре Екатерина Матюшкина и Александра Сильвер по мотивам книги «Роболты» разыграли для них настоящее кукольное представление.

Катя, именно так северяне обращались к автору из Санкт-Петербурга, написала около 25 книг и их общий тираж составляет около 3 миллионов экземпляров.

В другой палатке кипит работа над росписью табуреток. Желающих выразить себя в творчестве настолько много, что к баночкам с краской просто не протолкнуться.

– На фестивале мы первый раз, узнали о нем в прошлом году и вдохновились как-то этой идеей. Приехали в Мончегорск зимой, погуляли по аллеям. Город сразу понравился, буквально влюбились в него, решили вернуться летом. Мы уже успели все зоны обойти, и стихи почитать, и сфотографироваться со всеми костюмированными персонажами, – рассказывают жительницы Снежногорска Ирина Перелешина и Юлия Мягкова. – Хочется, чтобы вся эта инициатива продолжалась. Мы даже на стенде написали: «Табуретка живи!».

Чтобы накормить участников и гостей фестиваля, из Петербурга приехал фудкорт на колесах.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Приезжают в Мончегорск целыми семьями, ведь с каждым годом «Табуретка» становится более семейной. Многие дети, успевшие вернуться с летних каникул, вместе с родителями с удовольствием бродят среди различных активностей. Помощник генерального директора Кольской ГМК Максим Иванов также пришел на праздник вместе с семьей.

Литературный праздник получился по-настоящему семейным. Максим Иванов вместе с сыном.Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Такие события помогают подняться над обыденностью трудовых будней. Фестиваль проходит третий год, и за это время «Табуретка» успела стать настоящим брендом как для города, так и для страны, а, значит, нам все удалось, – подчеркивает Максим Иванов.

Согласен с ним и Павел Шинкевич. 18-летний парень приехал на лето к родственникам и успел побывать сразу на нескольких мероприятиях, организованных для города «Норникелем» и Кольской ГМК.

Павел признался, что Александра Дюма не читал, только смотрел экранизации по «Трем мушкетерам», но парень уверен - трое суток в поезде не пройдут даром и он восполнит этот пробел.Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Сам я с Украины, скоро вернусь домой и обязательно расскажу о мероприятиях, которые застал за время отпуска. Практически каждую неделю в Мончегорске что-то да происходит, это же прекрасно. Сегодня меня и нарядили, и конфетой за рассказанный стих угостили, – смеется украинец, облаченный в костюм мушкетера. – Еще планирую выступить на большой сцене и прочитать произведение Тараса Шевченко.

Пока мы разговариваем с Павлом, на сцену поднялся Алексей Башкиров из Гаджиево. Нашим читателям он знаком как победитель прошлогоднего поэтического конкурса «Комсомолки».

Алексей Башкиров в 2017 году был призван лучшим поэтом по версии читателей «Комсомольской правды»-Мурманск».Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Специально приехал, чтобы выступить в рамках секции «Поэты Мурманской области». С погодой не повезло, но фестивалем все равно очень доволен: организаторы много нового придумали, познакомился с зарубежными гостями, – рассказывает Алексей.

Победителем конкурса стихов от «КП» и фонда «Живая классика» в 2018 году стала Александра Лопатина.

Победители конкурса «КП» вместе с поклонниками их творчества.Фото: Анна СТЕПАНОВА

– Раньше я писала только в тетрадку, а тут подумала, почему бы и нет. Захотелось услышать мнение о своем творчестве, и я рада, что отклик получился настолько положительным, – рассказывает девушка.

Она вместе с Ильей Михалевым, который занял почетное третье место, получили от редакции памятные подарки и пообещали не забрасывать писательское дело.

Автором идеи трехметрового памятника табуретке стала местная жительница Оксана Китаева, а воплотил его в жизнь художник Сергей Чернов.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Мурманчанка Алена Кидун, ставшая второй по итогам голосования, не смогла приехать в Мончегорск, но обязательно заглянет в «Комсомолку» и заберет свой приз.

Кульминацией международного фестиваля «Табуретка» стала встреча с популярным российским актером Андреем Соколовым. В Заполярье он приехал в качестве режиссера со своей работой «Память осени», где главную роль исполнила Инна Чурикова. Он пообщался со зрителями и подарил гостям фестиваля собственные стихи и песни.