Праздники и фестивали в Мурманской области: куда пойти и на что смотреть

СЕГОДНЯ 07:03 2018-08-25T04:29:14+03:00

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Лето 2018 года запомнится многим северянам по-настоящему жаркими июльскими деньками. Август и сентябрь хоть и не такие теплые, но тоже еще могут удивить. В последние дни уходящего лета и первые дни осени жителей Мурманской области приглашают сразу на несколько интересных и абсолютно не похожих друг на друга фестивалей и праздников. Некоторые из них стартуют уже сегодня.

METALУРГ OPEN AIR 2018

Где: Оленегорск, территория Оленегорского Механического Завода.

Когда: 25 августа в 15:00.

Афиша фестиваля "METALург OPEN AIR-2018".

METALург OPEN AIR – фестиваль для тех, кто любит музыку потяжелее. В Оленегорске он пройдет уже во второй раз.

- Вас ждет акт незабываемого веселья, кутежа и всевозможного метала от зубодробительного брутального death-метала до пост-гранжа и пивного фолка, - обещают гостям организаторы события. - Семь команд Кольского Заполярья и Северо-Запада России удовлетворят слух самого предвзятого металхэда!

В программе фестиваля: Тролль Гнет Ель (Санкт-Петербург), HateCrime (Санкт-Петербург), Still Pluto (Петрозаводск), Gutted Bride (Кировск), SUSPECT UNDER PRESSURE (Мурманск), STONE (Мурманск) и Di Mortales(Ковдор). Кроме того, гостей ждет специальное огненное шоу от мурманской команды «IFRIT».

«Арбузный кросс»

Где: Кандалакша, левый берег реки Нива, тропа здоровья.

Когда: 25 августа, регистрация с 10:00 до 11:00 в ДЮСШ г. Кандалакша, старт в 12:00 на лыжном стадионе.

Афиша спортивного праздника «Арбузный кросс».

В субботу лыжный стадион Кандалакши примет «Арбузный кросс» - VII традиционные соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы федерации лыжных гонок Кандалакши. В соревновании для любителей здорового образа жизни приглашают принять участие всех желающих.

- Всем победителям и призерам - по арбузу, - сообщают организаторы в афише мероприятия.

Рок-фестиваль «Наши сопки»

Где: Мурманск, «Территория рок-н-ролла», проспект Ленина, 11.

Когда: 25 и 26 августа с 15:00 до 21:00.

Афиша рок-фестиваля "Наши сопки"

Последний летний рок-фестиваль обещает жителям Мурманска и области два дня живого драйва и музыкальной энергии. Ее источником станут около десяти музыкальных коллективов из городов Заполярья.

- Open-air будет проходить на территории автостоянки Rock'n'Roll Music Bar, - сообщают организаторы.

День Горняка

Где: Кировск.

Когда: 25 августа с 11:00.

Афиша Дня горняка

Традиционно празднование Дня горняка в Кировске будет проходить сразу на нескольких площадках в течение всего дня. Уже в эту субботу в 11 часов для гостей и жителей города стартует традиционный мотокросс на приз КФ АО «Апатит». Пройдет он в районе АЗС автодороги Кировск-Апатиты.

В 12:00 в сквере возле Дворца культуры начнутся спектакли-перформансы нескольких уличных театров: «Кувырком», «Studiya 33» и «Театр господина Пэжо».

В сквере на улице Ленинградской в 12:00 стартует фестиваль воздушных змеев «Летать легко». В 14:00 праздничную программу продолжит экстремальное силовое шоу «Русские богатыри». Кроме того, весть день на площадке перед зданием Управления КФ АО «Апатит» будет работать выставка горной техники.

С 14.30 до 15:00 пройдет торжественное шествие горняков по улицам города. Последним пунктом его маршрута станет стадион «Горняк», где в 15.00 состоится церемония открытия праздника, чествование лучшего горняка 2018 года и вручение ему главного подарка – легкового автомобиля.

После торжественной части гостей праздника ждет гала-концерт с участием певицы Ёлки и группы «Звери», а также акробатическое Bankay–шоу и шоу московских барабанщиков «Vasiliev Groove».

Всероссийский фестиваль уличного кино

Где: Мурманск, Долина уюта.

Когда: 31 августа в 17:00.

Афиша Всероссийского фестиваля уличного кино

Уникальный всероссийский фестиваль уличного кино, участие в котором приняли уже более 700 городов России, в заполярной столице пройдет впервые. Смотреть короткометражки под открытым небом будем в Долине уюта.

Организаторы до последнего момента сохраняют интригу – полной программы праздника нет до сих пор. Пока гостям мероприятия обещают участие актеров и танцевальных школ с современными развлекательными сценками и миниатюрами, выступление иллюзионистов, фокусников, инструментальных и рэп исполнителей, а также фаер-шоу.

Международный фестиваль спорта "Гольфстрим"

Где: Мурманск, Кольский мост.

Когда: 8 сентября с 12:00 до 20:00.

Афиша Международного спортивного фестиваля "Гольфстрим"

Ежегодный праздник спорта «Гольфстрим» станет первым крупным событием этой осени в Мурманске. Площадки и сцены фестиваля расположатся на левобережной развилке мостового перехода через Кольский залив, правом берегу мостового перехода через Кольский залив и площадке под мостовым переходом.

Программа мероприятий:

12:00 - 18:00 - Соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостовым переходом через Кольский залив)

12:00 - 18:00 - Соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостовым переходом через Кольский залив)

12:00 - 18:00 - Полоса препятствий «Crazy миля – 4» (площадка под мостовым переходом через Кольский залив)

12:00 - 18:00 - Соревнования по «юкки гассен» (площадка под мостовым переходом через Кольский залив)

12:00 - 20:00 - Фестиваль «Арктическая кухня» (площадка под мостовым переходом через Кольский залив)

12:00 - 20:00 - Показ современной техники и вооружения

15:00 - 16:00 - Соревнования по велоспорту пройдут на эстакаде на левом берегу мостового перехода через Кольский залив.

16:00 - 16:30 - Церемония открытия фестиваля спорта «Гольфстрим» (левобережная развилка мостового перехода через Кольский залив)

16:00 - 18:00 - Соревнования по регбис (площадка под мостовым переходом через Кольский залив)

16:00 - 18:00 - Соревнования по «парковым» шахматам (площадка под мостовым переходом через Кольский залив)

16:35 - 16:50 - Парад автомототехники (мостовой переход через Кольский залив)

16:35 - 16:45 - Заезд на беговелах (мостовой переход через Кольский залив)

16:40 - 16:55 - Соревнования по роллер спорту (мостовой переход через Кольский залив)

16:50 - 17:00 - Массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках (мостовой переход через Кольский залив)

17:00 - 17:40 - Массовый легкоатлетический пробег (мостовой переход через Кольский залив)

17:00 - 18:00 - Соревнования на каяках (Кольский залив)

18:00 - 19:00 - Заплыв через Кольский залив

18:30 - 19:00 - Показательные выступления морской пехоты (площадка под мостовым переходом через Кольский залив)

18:00 - 18:30 - Награждение победителей и призёров фестиваля спорта «Гольфстрим» (велоспорт, каякинг, легкоатлетический пробег, роллер спорт) пройдёт на сцене под мостовым переходом через Кольский залив

19:00 - 20:00 - Награждение победителей и призёров фестиваля спорта «Гольфстрим» (crazy миля, заплыв) пройдёт на сцене под мостовым переходом через Кольский залив.

Фаер-фестиваль «Free Flame»

Где: Мурманск, стадион «Строитель».

Когда: 30 сентября в 20:00.

Афиша Фаер-фестиваля «Free Flame»

В ожидании этого фестиваля многие мурманчане уже зачеркивают дни на календаре. Посмотреть на леденящие душу пламенное шоу жители и гости заполярной столицы смогут в последнее воскресение сентября. В программе мероприятия известные номера и новинки от лучших огненных коллективов.

- Шоу программа, насыщенная зрелищными спецэффектами, завладеет вниманием каждого гостя фестиваля, - обещают организаторы.