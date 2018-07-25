2018-07-25T12:06:16+03:00
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День ВМФ в Североморске 2018: программа праздника

29 июля Североморск отметит День Военно-морского флота парадом, концертом и салютом
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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И все-таки наши моряки - самые красивые!И все-таки наши моряки - самые красивые!Фото: Светлана УФИМЦЕВА
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Уже совсем скоро состоится один из любым праздников всех северян – людей, чья жизнь неразрывно связана с морем и Северным флотом. Первая репетиция парада кораблей, посвященная Дню Военно-морского флота России состоялась уже на прошлой неделе, вторая - на этой.

На Североморском рейде в праздничном строй встали тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога» и другие – всего в параден примут участие более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

В это воскресенье, 29 июля, жителям столицы Северного флота и ее гостям удастся воочию увидеть военную мощь самого молодого флота России.

Программа праздника:

10.00 – 10.40 Торжественный митинг, возложение венков к памятнику Героям-Североморцам, защитникам Заполярья. Парад войск Североморского гарнизона

11.00 – 11.40 Военно-морской парад

12.00 – 13.00 Военно-спортивный праздник

13.00 – 17.00 Выставка вооружения и военной техники. Посещение жителями и гостями надводных кораблей Северного флота

14.00 – 17.00 Праздничная программа:

«Полный вперед!» - конкурсная программа для детей

Концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота

Флешмоб «Североморск танцует!»

«Семь футов под килем» - концертно-развлекательная программа

22.00 – 22.15 Праздничный салют и фейерверк в честь Дня Военно-морского флота

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