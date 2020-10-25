В Мурманской области захоронили останки советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны

13 бойцов обрели имена. Фото: правительство Мурманской области

В этим в Мурманской области отмечают 76-летие Петсамо-Киркенесской операции. По уже сложившейся традиции в это время в Долине Славы проходят траурные мероприятия - захоронение останков красноармейцев, которые были обнаружены поисковиками этим летом и осенью в Мурманской области.

Всего в этот сезон трудились 20 коллективов, которые провели 300 полевых выходов и экспедиций. С весны, когда сходит и снег и можно работать в лесах на местах боев, обнаружили останки 91 бойца.

- Каждый год наши поисковые отр

Поисковики провели более 300 выходов на местность, обнаружили останки 91 красноармейца. Фото: Северный флот

яды выполняют священную миссию – находят на сопках останки десятков солдат, возвращают им имена, а родственникам передают личные вещи бойцов. Благодаря работе поисковиков сегодня мы отдаем дань памяти и уважения защитникам Заполярья, с почестями провожаем героев в последний путь. Низкий поклон за ваш труд! - отметил губернатор Андрей Чибис.

К сожалению, многих бойцов не удается опознать, ведь при них не находят каких-либо личных вещей. Но 13 красноармейцев из числа обнаруженных обрели имена: ефрейтор Александр Степанович Иванов, младший сержант Александр Петрович Черноскутов, сержант Петр Кириллович Десятов, красноармейцы Афанасий Петрович Махнев, Василий Дмитриевич Шумилов, Николай Ильич Атаманчук, Федор Яковлевич Шестоков, Николай Иванович Кабанов, Александр Сергеевич Злобин, Ветров и Васильев.

В траурных мероприятиях принимали участие родственники павших бойцов. Фото: правительство Мурманской области

- Близким родственникам еще двух опознанных защитников Севера – летчика Николая Талалихина и штурмана Агубичира Кцоева 118 разведывательного авиационного полка военно-воздушных сил Северного флота – переданы сохранившиеся личные вещи и вручены медали «Шагнувшие в бессмертие», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Контр-адмирал Игорь Курочкин от имени командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева поблагодарил участников поискового движения Мурманской области, подчеркнув исключительную важность их работы. За активную поисковую деятельность и в честь75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне заместитель командующего флотом вручил общественные награды 21 поисковику.

Останки красноармейцев захоронили в Долине Славы. Фото: правительство Мурманской области

Участники церемонии возложили венки и цветы на могилы советских воинов. Неизменное правило - минута молчания. Завершился митинг торжественным шествием почётного эскорта под звуки знаменитого марша «Прощание славянки».

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