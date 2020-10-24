К Вечному огню возложили цветы. Фото: правительство Мурманской области

23 октября в Мурманской области отметили 76-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В тожественных мероприятиях у мемориала «Защитникам советского Заполярья» приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Краснознаменным имени Ушакова Северным флотом Александр Моисеев, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и председатель централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман города Мурманска и Мурманской области» Раил Биккиняев.

- День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье - наш северный День Победы. Невозможно представить, какими усилиями она далась здесь. Как бились за каждую высоту, поливая кровью гранитные скалы. Как, увязая в снегу, бежали на врага. А в минуты затишья грелись мыслями о доме и родных, что остались там, за спиной. И знали: врага туда допустить нельзя. И они не пустили. Они выстояли и победили. И эта Победа бесценна, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Память погибших воинов почтили минутой молчания. Фото: правительство Мурманской области

В этом году традиционная церемония прошла без традиционного присутствия военнослужащих, ветеранов, школьников и других горожан. К "Алеше" возложили цветы. Возле него в этот момент находился почетный караул из военнослужащих батальона управления армейского корпуса и тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Память погибших почтили минутой молчания.

– Мы пробыли там всего 15-20 минут на морозе и сильном ветре, и прекрасно почувствовали, какой наш север суровый. А ведь защитники Заполярья долгие месяцы находились под этим открытым небом в окопах, ходили в атаки, отбивали наступления. Это действительно подвиг. Подвиг, который нам, ныне живущим в тепле и мире, трудно, но так необходимо ясно представлять. Чтобы понять, же такое три года воевать в Заполярье, – после возложения цветов к мемориалу сказал Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Петсамо-Киркенесская наступательная операция в учебниках военной истории носит статус безупречно спланированной и проведенной. В результате ее проведения силы Северного флота и войска Карельского фронта разгромили немецко-фашистскую группировку в Советском Заполярье и в Северной Норвегии.

Торжественные мероприятия в этом году прошли без участия зрителей из-за ограничений по коронавирусу. Фото: правительство Мурманской области

Операция началась 7 октября и длилась по 1 ноября 1944 года. В результате советскими войсками были освобождены населенные пункты Петсамо (Печенга) и Киркенес. Именно благодаря им операции и получила свое нынешнее название. Второе имя операции - «десятый сталинский удар». А 21 октября 1944 года войска Красной Армии вышли на линию государственной границы, гитлеровские войска были полностью вытеснены с территории СССР.

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