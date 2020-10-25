Соцконтракт для семей: Что за зверь такой?

Оксана Бурмистрова ответила на вопросы читателей «КП». Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 октября в редакции «Комсомольской правды»-Мурманск» состоялась «Прямая линия» на тему поддержки семей с детьми в регионе. На вопросы наших читателей отвечала начальник управления демографической политики и организации мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Мурманской области Оксана Евгеньевна Бурмистрова. Полную версию читайте на сайте murmansk.kp.ru (начало «Прямой линии»), а продолжение – в еженедельном номере «Комсомолки» за 21 октября.

Насколько важен доход

- Добрый день! Меня зовут Александра. Хотела спросить, на какие выплаты влияет доход семьи? При каком доходе я имею право на помощь?

- Предоставление адресной государственной социальной помощи (АГСП), в том числе на основании социального контракта, регулируется региональным законодательством. АГСП оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской области.

- Прочитал в «Комсомолке» про некий социальный контракт, который хотят ввести для семей с детьми. Но не понял, его могут получить только неблагополучные семьи или обычные тоже? У нас есть проблемы с оплатой спортивных секций детей (15 и 11 лет). Когда введут такой сертификат?

- До июля 2020 года право на АГСП на основании социального контракта имели только те семьи (одиноко проживающие граждане), в составе которых есть неработающий трудоспособный член семьи. В июле 2020 года в региональное законодательство внесена норма, по которой малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлено право на получение АГСП на основании соцконтракта с их согласия. Он будет заключаться не только с неработающими трудоспособными гражданами, но и с работающими гражданами, с семьями как без детей, так и с детьми, в которых оба супруга работают. В ходе собеседования с гражданином специалист выясняет, на какие цели ему необходимы денежные средства для преодоления трудной жизненной ситуации, оговаривает мероприятия программы социальной адаптации.

Такими мероприятиями могут быть: поиск работы; оплата профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; иные мероприятия (оплата жилищно-коммунальных услуг, внос ежемесячной родительской платы за посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения, приобретение бытовой техники, мебели, одежды, обуви, спортивного инвентаря, ремонт жилого помещения, лекарственные препараты и др.).

Мероприятия разрабатываются исходя из индивидуальных потребностей семьи, ее состава, условий проживания, нуждаемости. Размер выплат по социальному контракту также определяется исходя из индивидуальных потребностей семьи, ее состава, условий проживания.

За каждым гражданином, заключившим социальный контракт, закрепляется специалист, осуществляющий сопровождение социального контракта и контроль за своевременным предоставлением гражданами отчетности о ходе выполнения мероприятий - семья должна будет предоставить отчет о целевом использовании денежных средств (чеки).

- Добрый день! Меня зовут Никита. Хочу узнать, в каких случаях ребенок может получать бесплатные лекарства? И есть ли какие-то подобные льготы? Например, на образовательные услуги, в частности интересуют секции, компенсация за лечение?

- Получать АГСП без заключения социального контракта могут семьи (граждане), подпадающие под исключение: граждане, получающие любые виды пенсий; один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель) или единственный родитель (усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель) в многодетных семьях, в семьях, имеющих в своем составе ребенка-инвалида и (или) ребенка в возрасте до трех лет, а также ребенка, не являющегося инвалидом, которому по заключению медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинской организации; граждане, не являющиеся инвалидами, которым по заключению медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинской организации; беременные женщины; граждане, осуществляющие уход за инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, получающие ежемесячную компенсационную выплату.

Помочь с праздником

- Я прочитал, что на этой «Прямой линии» будут говорить про выплату первоклассникам. А можно узнать о ней подробнее? И еще хотел уточнить: а другие подобные выплаты есть? Например, для детсадовцев, школьников других классов... Может, что-то хотят придумать в этом плане?

- До 30 октября продолжается прием заявлений и документов от граждан для назначения и выплаты единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс, которое составляет 4 578,57 руб. на ребенка-первоклассника.

Назначение и выплата пособия производится одному из родителей (усыновителю, опекуну, приемному родителю) на каждого совместно проживающего с ним ребенка, идущего в первый класс, для приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей. Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской области.

Многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода. Единовременное пособие назначается на основании следующих документов: копии паспорта, копии свидетельства о рождении ребенка, справки о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (кроме многодетных семей), справки из общеобразовательного учреждения о зачислении ребенка в первый класс.

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