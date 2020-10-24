Помочь семье поднять на ноги детей

Семьи с детьми могут получать разные виды выплат, в зависимости от возраста крох и их количества. Фото: Анастасия ОСИПОВА

16 октября в редакции «Комсомольской правды»-Мурманск» состоялась «Прямая линия» на тему поддержки семей с детьми в регионе. На вопросы наших читателей отвечала начальник управления демографической политики и организации мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Мурманской области Оксана Евгеньевна Бурмистрова. Полную версию читайте на сайте murmansk.kp.ru, а продолжение – в еженедельном номере «Комсомолки» за 21 октября.

Про многодетных

- Добрый день! Меня зовут Ксения. У меня есть два ребенка, 3 и 8 лет, сейчас я нахожусь на четвертом месяце беременности. Звоню узнать, какие выплаты мне будут положены как многодетной маме и на какие я могу заявиться сразу после родов. Из-за коронавируса заявление можно будет подать онлайн?

- Беременна третьим ребенком, готовимся к переезду. Если малыш родится не в Мурманской области, то и региональный маткапитал я не получу, даже если прописка будет в нашем регионе?

- В соответствии с региональным законодательством многодетная семья - это имеющая трех и более детей, в том числе усыновленных, приемных в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, за исключением приемных детей, при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения. Статус подтверждается удостоверением единого образца.

К мерам соцподдержки многодетных семей относятся:

- региональный материнский (семейный) капитал (РМК), размер в 2020 году – 130 904,15 руб. Его можно направлять в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); возмещение расходов по приобретению товаров длительного пользования (машины, мебели, бытовой техники); ремонт жилого помещения по месту постоянного жительства и (или) жилого помещения, принадлежащего на праве собственности членам (члену) семьи; оплату медицинских услуг, оказываемых ребенку медицинскими организациями, расположенными на территории Российской Федерации; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; единовременную выплату в 20 000 рублей.

Право на РМК имеют женщины, родившие третьего или последующего ребенка, постоянно проживающие на территории Мурманской области. Заявление направляется в учреждение по месту жительства заявителя.

- ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям до достижения ребенком возраста трех лет (17 709 рублей в месяц, среднедушевой доход семьи не должен превышать 41 275 рублей);

- получение в собственность земельных участков бесплатно (для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий).

С 2020 года многодетным семьям предоставлен альтернативный вариант – получение с их согласия единовременной денежной выплаты в размере 340 000 рублей взамен предоставления им земельного участка в собственность.

От 3 до 7 лет

- И если ли какие-то выплаты для детей с 3 до 7 лет? У меня сыну 4 года.

- Меня зовут Людмила. Поясните, почему из дохода семьи, имеющей ребенка с 3 до 7 лет, не вычитают алименты? Ведь бывшая супруга, имеет доход на ребенка, а новая семья не получает право на пособие. Очень удобная методика расчета, ущемляющая права ребенка от повторного брака.

- Семьи, воспитывающие детей в возрасте с 3 до 7 лет включительно и имеющие среднедушевой доход в 17 149 рублей, могут претендовать на ежемесячную денежную выплату в размере 8 596,50 руб. От семьи нужно только заявление. Обратиться за ней может один из родителей - гражданин РФ и проживающий на территории Мурманской области. Ежемесячная выплата предоставляется семье со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста 8 лет. В 2020 году ежемесячная выплата предоставляется за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

В 2020 году при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения указанной выплаты не учитываются доходы члена семьи, признанного на день подачи заявления о назначении указанной выплаты безработным. Документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты, запрашиваются соцорганами самостоятельно. Заявление можно подать в электронном виде через «Госуслуги», а также лично, обратившись в учреждение по месту жительства.

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, установлен федеральным и региональным законодательством, включает суммы уплаченных алиментов. Перечень видов доходов, не учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, не включает в себя алименты, уплачиваемые на содержание ребенка в другую семью. Самостоятельно осуществить исключение из полученных сведений сумм алиментов не представляется возможным. Ведомством направлен запрос в Минтруд России с предложением об урегулировании этого вопроса на законодательном уровне.

Если стало сложно жить

- Здравствуйте! Меня зовут Ирина, в нашей семье два ребенка – двойняшки по 4 года, у сестры сын 14 лет. Доход в семье очень упал с марта. Смогу ли я получить что-то из выплат, которые вводил президент из-за коронавируса?

- В рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции указами президента РФ для семей, воспитывающих детей, были введены дополнительные виды поддержки, которые реализовывались через Пенсионный фонд РФ. Это ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей и единовременная выплата на каждого ребенка в размере 10 000 рублей. Подать заявление в Пенсионный фонд по Мурманской области по месту жительства можно было до 30 сентября этого года.

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